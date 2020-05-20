Савелкинский проезд перекроют ночью с 5 на 6 июня для монтажа пролетного строения пешеходного моста. Работы продлятся до 7 июня. Об этом сообщили в префектуре Зеленограда.

В начале апреля компания «Гера», которая строит мост, перекрыла крайние полосы для движения автомобилей. 17-19 апреля движение три ночи подряд перекрывали полностью. Днем проезд перекроют впервые.

«Зебру» с проезда хотели убрать совсем, но «Зеленоград.ру», совместно с читателями и ЦОДД удалось убедить префектуру сохранить ее. Наземный регулируемый пешеходный переход сохранили в стороне.