Движение по Савелкинскому проезду 6 июня будет полностью перекрыто для строительства пешеходного моста 20.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Савелкинский проезд перекроют ночью с 5 на 6 июня для монтажа пролетного строения пешеходного моста. Работы продлятся до 7 июня. Об этом сообщили в префектуре Зеленограда.

В начале апреля компания «Гера», которая строит мост, перекрыла крайние полосы для движения автомобилей. 17-19 апреля движение три ночи подряд перекрывали полностью. Днем проезд перекроют впервые.

«Зебру» с проезда хотели убрать совсем, но «Зеленоград.ру», совместно с читателями и ЦОДД удалось убедить префектуру сохранить ее. Наземный регулируемый пешеходный переход сохранили в стороне.

Читайте также
В Савелкинском проезде сделали новый пешеходный переход
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, пешеходный переход, ограничения движения транспорта, савелкинский проезд
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Движение по Савелкинскому проезду 6 июня будет полностью перекрыто для строительства пешеходного моста Новости
Собянин объявил об открытии МФЦ со следующей недели. Также частично возобновится плановая госпитализация Новости
Результаты анализов на коронавирус появились в электронных медкартах москвичей Новости
В квартирах стало холодно. Отопление Москва пока не включает Новости
Животные захватывают город: утка высиживает птенцов на клумбе в пустом парке Жизнь
Водолазы чистят дно Школьного озера. Вот что они там нашли Новости
Вода против уайт спирита. Почему так сильно пахнет краска при ремонте домов и как это можно исправить Истории
«Ласточки-экспрессы» до Ленинградского вокзала могут отменить с запуском МЦД-3 Новости
«Если не рубить старый лес, через десять лет он упадёт». Почему вырубки возле Зеленограда необходимы Истории
Активисты попытались остановить вырубку леса возле Зеленограда. Не остановили, но договорились не рубить молодые деревья Новости
Идею о заражении коронавирусом через окурки подсказала «Жилищнику» сотрудник Академии наук. Никто из дворников пока не заразился Новости
Магазины могут обязать не впускать людей без масок и перчаток. Многие уже отказываются их обслуживать и предлагают средства защиты на входе Новости
Граффити про коронавирус на стадионе «Элион» Жизнь
От коронавируса скончался зеленоградец Евгений Прохоренков Новости
Организаторам автосходки у «Зеленопарка» вынесли приговор Новости
Водитель зеленоградской «скорой помощи» умер от коронавируса. «Были военные на переднем крае — теперь мы», говорит его коллега Истории
Как наш город сидит на карантине и что о нем думает. Результат исследования «Зеленоград.ру» Истории
Мэрия одобрила проект планировки для строительства переезда под железной дорогой. Он свяжет 14-й микрорайон и старый город Новости
Правда, что через мусор можно заразиться коронавирусом? Отвечаем на опасение Роспотребнадзора Ответы
Метро в Зеленоград — эволюция обещаний от Хрущёва до наших дней. К 85-летию метрополитена Истории
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
История деревни Савёлки: от деда первого царя из династии Романовых до нынешнего Зеленограда Истории
Госдума разрешила голосовать и собирать подписи дистанционно Новости
Дизайнер Артемий Лебедев пожертвовал 100 тысяч сыну священника из Андреевки. Ему собрали половину суммы на самое дорогое лекарство в мире Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру