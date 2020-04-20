Витруальные митинги с использованием сервисов «Яндекса» прошли в понедельник во многих городах России. Поскольку собираться толпами на улице сейчас запрещено, протестующие ставили метки с лозунгами на Яндекс.Картах и в «Разговорчиках» Яндекс.Навигатора.

Первыми на цифровой митинг вышли жители Ростова-на-Дону, потребовав от регионального правительства «либо ввести карантин, чтобы „полноценно“ сидеть дома и рассчитывать на государственные гарантии, либо снять ограничения, которые ставят многих на грань выживания». К ним присоединились и жители других городов, оставляя метки на картах у зданий местных властей.

Митинг против ограничительных мер из-за коронавируса зеленоградцы устроили возле префектуры.

Зеленоградцы требуют ввести режим чрезвычайно ситуации (ЧС) и говорят: «хватит издеваться над народом», «мы скоро к вам придем, платите деньги», «спасите народ от нищеты», «5 шагов для России» (это программа политика Алексея Навального), «денег нет, но вы держитесь», «полиция с народом, не служи уродам».

«Яндекс» удаляет эти метки, поскольку они не относятся к дорожной ситуации, поэтому сколько человек «пришло» на виртуальный митинг в Зеленограде, точно сказать нельзя.