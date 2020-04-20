Политик Алексей Навальный написал петицию «5 шагов: как поддержать граждан России и её экономику», то есть как выжить людям и бизнесу в условиях пандемии коронавируса и последствий.
Вот эти пять шагов, начинающихся со слов «Мы, граждане Российской Федерации, требуем»:
- Единовременно выплатить по 20 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и по 10 тысяч рублей — каждому ребёнку в апреле 2020 года.
- Выплатить по 10 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и каждому ребёнку в мае и в июне 2020 года — в случае продления карантина, «нерабочих дней», самоизоляции и прочих подобных мер.
- Отменить плату за любые услуги ЖКХ на период карантина, «нерабочих дней», самоизоляции и прочих подобных мер.
- Выделить 2 трлн рублей для прямых безвозмездных выплат организациям малого и среднего предпринимательства.
- Отменить на один год все налоги для малого бизнеса (кроме НДФЛ).
Пока в стране официально не введен режим чрезвычайного положения и вместо «карантина» у нас «самоизоляция» и «нерабочий месяц» (это юридически не существующие термины), подобные выплаты не предусмотрены.
По данным Центрального банка России, у нашей страны 17,7 триллиона рублей накопленных активов — это примерно 120614 рублей на каждого россиянина: от младенца до старика. Однако антикризисный пакет властей пока не превышает 1,4 триллиона рублей, поскольку потратить больше мешает бюджетное право, сообщает Навальный.
Требования к власти Навальный оформил в виде проекта указа, в котором подробно расписал, как именно и за счёт чего можно их реализовать. «Если подобный указ будет издан и воплощен в жизнь, это поможет спасти граждан и экономику страны».
Все расчеты, текст проекта указа и адреса интернет-площадок, где размещена петиция, опубликованы на специально созданном для этого сайте, который так и называется: «5 шагов для России». Там же есть видеообращение Навального к народу с разъяснениями.
Петиция расположена на трёх интернет-платформах:
- ВКонтакте — здесь нужно 3 миллиона подписей.
- chang.org — это популярная платформа для петиций. Нужен один миллион подписей.
- РОИ — сайт Российской общественной инициативы. Это интернет-ресурс для размещения общественных инициатив россиян, созданный по президентскому указу. Чтобы власти отреагировали, необходимо собрать 100 тысяч подписей.
Подписаться можно одновременно под всеми тремя.