Политик Алексей Навальный написал петицию «5 шагов: как поддержать граждан России и её экономику», то есть как выжить людям и бизнесу в условиях пандемии коронавируса и последствий.

Вот эти пять шагов, начинающихся со слов «Мы, граждане Российской Федерации, требуем»:

Единовременно выплатить по 20 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и по 10 тысяч рублей — каждому ребёнку в апреле 2020 года. Выплатить по 10 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину страны и каждому ребёнку в мае и в июне 2020 года — в случае продления карантина, «нерабочих дней», самоизоляции и прочих подобных мер. Отменить плату за любые услуги ЖКХ на период карантина, «нерабочих дней», самоизоляции и прочих подобных мер. Выделить 2 трлн рублей для прямых безвозмездных выплат организациям малого и среднего предпринимательства. Отменить на один год все налоги для малого бизнеса (кроме НДФЛ).

Пока в стране официально не введен режим чрезвычайного положения и вместо «карантина» у нас «самоизоляция» и «нерабочий месяц» (это юридически не существующие термины), подобные выплаты не предусмотрены.

По данным Центрального банка России, у нашей страны 17,7 триллиона рублей накопленных активов — это примерно 120614 рублей на каждого россиянина: от младенца до старика. Однако антикризисный пакет властей пока не превышает 1,4 триллиона рублей, поскольку потратить больше мешает бюджетное право, сообщает Навальный.

Требования к власти Навальный оформил в виде проекта указа, в котором подробно расписал, как именно и за счёт чего можно их реализовать. «Если подобный указ будет издан и воплощен в жизнь, это поможет спасти граждан и экономику страны».

Все расчеты, текст проекта указа и адреса интернет-площадок, где размещена петиция, опубликованы на специально созданном для этого сайте, который так и называется: «5 шагов для России». Там же есть видеообращение Навального к народу с разъяснениями.