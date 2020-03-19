Закрыть городские колледжи с 21 марта по 12 апреля (включительно) в связи с профилактикой коронавируса распорядился мэр столицы Сергей Собянин.

«На время перерыва в очных занятиях колледжи должны организовать дистанционное обучение студентов. По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов», — написал Собянин.

Что касается колледжей, находящихся в федеральном подчинении, то принятие решения об их закрытии мэр возложил на их учредителей — федеральные министерства и ведомства. Соответствующий указ Собянин подписал 19 марта.

Ранее он распорядился закрыть на тот же период школы, кружки, государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы. До 21 марта действует режим свободного посещения.

Это ограничение не распространяется на детские сады — они продолжат работать и после 21 марта.

Пока в школах действует режим свободного посещения — ходить или нет, решают родители. Треть наших читателей уже оставили детей дома. При этом по результатам другого нашего опроса половина читателей «Зеленоград.ру» сомневается, что школьники смогут эффективно учиться дистанционно, и большинство отправляли детей в школу.