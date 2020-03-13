Обычно раз в месяц главы районных управ встречаются с жителями в своем здании. Они рассказывают о своих планах, а жители могут задать вопросы. Встречи проходили в 19 часов — это было удобно. Но теперь управы решили изменить формат и перенести встречи на улицу.
Проводить встречи в новом формате решили сами управы. Им так удобнее, пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре. Разовый ли это эксперимент или теперь так будет всегда, не сообщается. Но это не зеленоградская инициатива — встречи с главами управ переместились на улицы и в других районах Москвы.
Решение провести уличные встречи принято недавно. Еще в начале марте опубликованный график встреч выглядел как обычно — в зданиях управ и в привычное время. Видимо, не успели убрать информацию, сказали по этому поводу в окружной администрации. Связно ли решение о переносе с коронавирусной инфекцией, не сообщается.
Как будет организована встреча вообще, будет ли звукоусиление, будет ли вестись запись, можно ли будет сесть, что делать при плохой погоде — информации об этом нет.
В среду 18 марта встречи пройдут во дворах, где в этом году планируется благоустройство — замена детских и спортивных площадок, асфальта и прочие работы. Официальная повестка при этом выглядит странно для уличных встреч — о подготовке к месячнику благоустройства и субботникам, а в одном районе даже о ресурсосбережении в домах. На самом деле основная тема встречи — комплексное благоустройство во дворах, пояснили «Зеленоград.ру» в управах. Жителям на месте расскажут, что и когда будут делать в их дворе весной-летом. За эти адреса голосовали на портале «Активный гражданин».
Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны), 17:00. Двор между корпусами 219, 237, 239, 240. Здесь будут менять детскую площадку, покрытие спортивных, ставить скамейки, урны, столы для настольного тенниса, дорожные знаки и информационные знаки.
Савелки (3, 5, 7 микрорайоны, МЖК), 17:00. Двор между корпусами 320 и 366. Здесь будут менять детскую площадку, асфальт, ремонтировать дорожки.
Старое Крюково (8, 9 микрорайоны), 18:00. Двор у корпусов 828, 830, 829. Здесь устроят детскую и спортивную площадки, заменят асфальт, отремонтируют пешеходные дорожки. Это три больших соседних дома у Солнечной аллеи, где конкретно сбор — не уточняется. Судя по карте в голосовании — ближе к корпусу 828.
Силино (10, 11, 12 микрорайоны), 17:00. Спортивная площадка у корпуса 1121. Здесь планируется замена элементов площадок и песчаного покрытия детской площадки на резиновое.
Крюково (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 микрорайоны), с 17:00. Пройдут встречи в трёх дворах. В 17:00 — у корпуса 1432, в 17:30 — между корпусами 1466 и 1471, в 18:00 — у корпусов 1458 и 1459. В этих дворах заменят детские площадки, отремонтируют асфальт и газоны, также запланирована реконструкция контейнерных площадок.