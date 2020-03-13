Проводить встречи в новом формате решили сами управы. Им так удобнее, пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре. Разовый ли это эксперимент или теперь так будет всегда, не сообщается. Но это не зеленоградская инициатива — встречи с главами управ переместились на улицы и в других районах Москвы.

Решение провести уличные встречи принято недавно. Еще в начале марте опубликованный график встреч выглядел как обычно — в зданиях управ и в привычное время. Видимо, не успели убрать информацию, сказали по этому поводу в окружной администрации. Связно ли решение о переносе с коронавирусной инфекцией, не сообщается.

Как будет организована встреча вообще, будет ли звукоусиление, будет ли вестись запись, можно ли будет сесть, что делать при плохой погоде — информации об этом нет.