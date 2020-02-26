Встреча с префектом 26 февраля. Обсудим итоги и планы по развитию Зеленограда на 2020 год. Онлайн-трансляция 26.02.2020 ZELENOGRAD.RU

26 февраля проходит встреча жителей с префектом Зеленограда Анатолием Смирновым. Тема: «Об итогах реализации программы комплексного развития Зеленоградского округа за 2019 год и задачах на 2020 год». То есть практически обо всём. Корреспондент «Зеленоград.ру» будет вести текстовую трансляцию со встречи. Начало в 19:00 в здании префектуры (Центральная площадь, дом 1).

Метки:
Смирнов Анатолий Николаевич, встреча с жителями, Префектура Зеленоградского Административного Округа
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мемориал «Штыки» на Ленинградском шоссе подсветят прожекторами и поставят видеокамеры Новости
На заказчика незаконной стройки на Заводской завели административное дело. Ему грозит штраф до миллиона рублей, но это его не остановило Новости
Масленица в Зеленограде. Фестиваль, ярмарка, мастер-классы, представления, игры Гид
Интеллектуальная викторина «Мозгобойня» приглашает на очередную игру корпоративной лиги. Команда «Зеленоград.ру» победила в первой игре нового сезона и дарит всем участникам подарок Афиша
Встреча с префектом 26 февраля. Обсудим итоги и планы по развитию Зеленограда на 2020 год. Онлайн-трансляция Истории
«Про все переломы узнали только к выписке». Мама — о здоровье девочек, пострадавших в аварии на Фирсановском шоссе, о семье и следствии Истории
В РЖД обсуждают расширение Октябрьской железной дороги на въезде в Москву с четырех до шести путей. Это даст больше места для электричек Новости
Началась подготовка к «Тотальному диктанту» — каждую пятницу в библиотеке занятия по русскому Новости
«Можно подъехать к администрации, вывалить машину мусора и получить штраф пять тысяч рублей». Как появляются незаконные свалки вокруг Зеленограда и почему от них трудно избавиться Истории
Для ремонта «старого» моста до конца апреля будут последовательно закрывать по одной полосе. Официальная информация о том, что там делают Новости
В Москве открыли три детсада для детей-аллергиков. Как завести такой же в Зеленограде? Истории
Ремонт дороги по технологиям неолита устроили в 16-м микрорайоне Жизнь
В городских автобусах отключат бесплатный интернет. Потом вернут, но не на зеленоградские маршруты Новости
«Не ожидала, что мои звонки что-то изменят». Рабочие по просьбе жителей пересадили молодые ёлочки подальше от стройки Истории
Лобовое столкновение на Озёрной аллее устроил пьяный автоинспектор. Он и его пассажир попали в реанимацию Новости
На новых автобусных остановках заржавели USB-зарядки Жизнь
Универмаг «Зеленоград» выставили на продажу. Это последний московский магазин, где сохранились принципы советской торговли (туда даже водили экскурсии) Новости
В турнире «Дворовая шайба» победила команда ZT. Её капитан Артур Гафиятуллин — лучший игрок Истории
Из-за дорожных работ движение по «старому мосту» ограничат на два месяца Новости
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Плов готов! Хинкали слепили!» — новое кафе в «Зеленопарке» (а ещё кейк-попс и сэндвичи) Истории
Зеленоградский хоровой конгресс — 29 февраля в ДК МИЭТ Афиша
Легковушка врезалась в автобус на Центральном проспекте и сбила фонарный столб. Фото и видео Новости
«Погладь меня картой». Грустный валидатор просит пассажиров оплачивать проезд Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру