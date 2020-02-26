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26 февраля проходит встреча жителей с префектом Зеленограда Анатолием Смирновым. Тема: «Об итогах реализации программы комплексного развития Зеленоградского округа за 2019 год и задачах на 2020 год». То есть практически обо всём. Корреспондент «Зеленоград.ру» будет вести текстовую трансляцию со встречи. Начало в 19:00 в здании префектуры (Центральная площадь, дом 1).
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