Прямо сейчас где-то в Зеленограде наверняка горит мусорный контейнер или мусоропровод. Такие пожары происходят почти каждый день, а некоторые дворы горят годами. Никто не сомневается, что это поджоги, но полиция их почти не расследует. Все организации и ведомства находят причину, почему решать эту проблему должен кто-то другой. Крайними оказываются жители. Разбирались, почему так происходит.
Тот факт, что мусор на контейнерных площадках горит регулярно, в МЧС не скрывают. В еженедельных сводках о пожарах — по 5-10 сообщений о таких происшествиях. Все они сопровождаются фразой: «Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем не установленного лица».
«Каждый день минимум один пожар. Мы все понимаем, что это поджог» , — сказал корреспонденту «Зеленоград.ру» о пожарах в уличных контейнерах и мусорокамерах в домах начальник окружного управления МЧС Сергей Мусаелян. В 2019 году на уличных мусорных площадках зафиксирован 71 пожар.
В прошлом году чаще всего горели мусорные площадки в районе Матушкино (1,2,4 микрорайоны) — 33 раза, а также в Силино (10,11, 12 микрорайоны) — 16 раз. В своих заключениях по факту расследования специалисты судебно-экспертного центра пишут, что «наиболее вероятной причиной пожаров в мусорных контейнерах является загорание горючих материалов, находящихся в зоне очага пожара, от привнесенного источника пламенного горения». Проще говоря, нечаянно или специально подожгли, а в мусорке может гореть практически всё, что там находится.
Почему поджигателей не ищут? Почему дознаватели МЧС, проводя служебное расследование, не передают заключение в полицию, чтобы те, в свою очередь, возбудили уголовное дело о поджоге (по части 2 статьи 167 УК)?
Чтобы завели уголовное дело, нужно определить ущерб, говорит Мусаелян, без этого законодательно нельзя. Ущерб, соответственно, должны определить организации, которым он нанесён. А они этого не делают. Значит, и повода для возбуждения дела у полиции нет.
Мусаелян говорит, что заинтересован в расследовании таких дел ещё и потому, что поджоги мусорок ухудшают статистику. Раньше они отдельно отчитывались по «возгораниям» и «пожарам», теперь их объединили — все случаи так называемого неконтролируемого горения учитываются как пожары. Из-за пожаров на контейнерных площадках и в мусоропроводах число пожаров выросло на 18-20 процентов.
Ущерб от пожара в мусорном контейнере посчитали лишь в одном случае из упомянутых семидесяти. Пожар произошёл у Школьного озера, ущерб составил 88 тысяч рублей. МЧС передало материалы проверки в полицию. На момент публикации о результатах расследования этого случая информации нет.
Мусорные баки на контейнерных площадках принадлежат компании «МСК-НТ». Она ставит их, обслуживает, вывозит мусор и сортирует его. В «МСК-НТ» особой проблемы в поджогах не видят. Да, контейнеры и бункеры периодически горят, но их покраска стоит недорого, а плавятся они в единичных случаях, сказали «Зеленоград.ру» в мусоровывозящей компании. Это не тот масштаб, чтобы писать заявление в МЧС или полицию.
Помощь полиции потребовалась в единственном случае, но он не был связан с поджогами: кто-то вывез 15 мусорных контейнеров с площадок. Полиция быстро нашла, кто это сделал.
Заявлять ущерб и помогать полиции и МЧС в «МСК-НТ» не считают нужным. Если бы поджоги действительно были массовыми, что полиция и сама бы обратила на это внимание, считают в «МСК-НТ»: «Кто хочет [расследовать поджоги], тот найдёт правовую основу».
МЧС говорит и о регулярных пожарах в мусорокамерах жилых домов, а у «Жилищника» всё нормально. На вопросы «Зеленоград.ру» управляющая компания через префектуру ответила таким отчётом. «В 2019 году на территории районов Матушкино и Старое Крюково в мусорокамерах многоквартирных жилых домов случаев возгорания зафиксировано не было. В районах Силино и Савелки задымления в мусорокамерах были ликвидированы до приезда пожарных служб. Ущерб общему имуществу домов причинен не был. Обращений в МЧС управляющая компания не направляла. Возгораний в почтовых ящиках жилых домов не зафиксировано».
Про самый большой в Зеленограде район — Крюково — префектура вообще умолчала, а что касается почтовых ящиков — это или откровенная ложь, или какой-нибудь бюрократический казус с учетом происшествий. Например, 25 января 2019 года в корпусе 1462 горели почтовые ящики. В МЧС привычно сказали, что это неосторожное обращение с огнём. Как можно так неосторожно обращаться с огнем, чтобы загорелись почтовые ящики, объяснить не смогли. А в «Жилищнике района Крюково» корреспоненту «Зеленоград.ру», что не сомневаются в поджоге, и что это «детишки побаловались».
Что касается пожаров на мусорных площадках, то есть дворы-рекордсмены, которые регулярно поджигают на протяжении нескольких лет. Например, неоднократно горел мусор на контейнерной площадке у корпуса 424А (это ближайший дом, а пользуются этими баками ещё по крайней мере три соседних корпуса). Это уже не первый год: в 2018-м за праздничные мартовские дни пожарные выезжали к этом корпусу четыре раза, 8, 10 и 11 марта, причём 10-го — дважды. Пожары продолжаются, в этом году мусор там горел 8 и 9 февраля.
В районе Старое Крюково с начала года произошло 12 пожаров на контейнерных площадках. Из них десять(!) в одном и том же месте, у корпуса 832, сообщила в своем отчете перед муниципальными депутатами глава управы Людмила Петрова. Проведено служебное расследование, документы направлены в полицию. «Все пожары из-за поджогов», сказала Петрова. Какие действие предприняла полиция, неизвестно.
А 13 февраля горели стройматериалы в мусорном бункере у корпуса 436, где идёт капитальный ремонт. Горело серьёзно, дыма было много, «очень похоже на поджог», сказали местные жители.
«Я вижу один случай за другим, такое ощущение, что это системная история, — высказал в беседе с „Зеленоград.ру“ своё мнение о случаях поджогов и порчи имущества в домах префект Анатолий Смирнов. — Абсолютное требование к управляющим компаниям, 90% которых являются „Жилищники“ , — оформление заявлений в правоохранительные органы в таких случаях».
Но всё не так просто, отметил префект. Возможно, «Жилищники», во-первых, не рассчитывают на результат после такого заявления, во-вторых, потеряют время. Допустим, в подъезде сломали крышку пожарного крана. Управляющая компания обратилась в полицию. Чтобы провести следственные действия, место происшествия должно быть в том же виде. То есть, без крышки. А за время расследования может придти «Мосжилинспекция» или МЧС и оштрафовать управляющую компанию за сломанную крышку. Тем не менее, «мы требуем, чтобы было оформлено заявление», сказал Смирнов.
Итак, у всех ответственных нашлись какие-то отговорки. МЧС ждёт ущерб, чтобы квалифицировать пожар, как поджог; МСК-НТ ждёт крупного ущерба, чтобы написать заявление в полицию; полиция ждёт заявления, чтобы начать расследование; «Жилищник» или врёт, или не знает, что происходит в подведомственных домах, или игнорирует указание префектуры.
Крайние, как обычно, жители. Пусть ущерб от поджогов и небольшой, но в конечном счете его оплачивают жители через коммунальные платежи или налоги. Но хуже — жить в ощущении беззащитности перед хулиганами, которые в любой момент могут поджечь твой дом и никто не будет их искать.
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