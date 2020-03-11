МЧС: эти пожары портят нам статистику, но пока нет ущерба не будет и дела

Тот факт, что мусор на контейнерных площадках горит регулярно, в МЧС не скрывают. В еженедельных сводках о пожарах — по 5-10 сообщений о таких происшествиях. Все они сопровождаются фразой: «Наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем не установленного лица».

«Каждый день минимум один пожар. Мы все понимаем, что это поджог» , — сказал корреспонденту «Зеленоград.ру» о пожарах в уличных контейнерах и мусорокамерах в домах начальник окружного управления МЧС Сергей Мусаелян. В 2019 году на уличных мусорных площадках зафиксирован 71 пожар.

В прошлом году чаще всего горели мусорные площадки в районе Матушкино (1,2,4 микрорайоны) — 33 раза, а также в Силино (10,11, 12 микрорайоны) — 16 раз. В своих заключениях по факту расследования специалисты судебно-экспертного центра пишут, что «наиболее вероятной причиной пожаров в мусорных контейнерах является загорание горючих материалов, находящихся в зоне очага пожара, от привнесенного источника пламенного горения». Проще говоря, нечаянно или специально подожгли, а в мусорке может гореть практически всё, что там находится.