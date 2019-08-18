Лифт в 17-этажном корпусе 1601 загорелся в третьем часу ночи 26 июля. Почувствовав дым, жители вызвали пожарных. Очаг возгорания находился в кабине, внутри никого не было. Предварительной причиной сначала указали «неосторожное обращение с огнем неустановленного лица», но спустя две недели полиция завела дело о поджоге. Обычно пожары в подъездах так и остаются «неосторожным обращением с огнем».
Действительно, непонятно, какая неосторожность может произойти в лифте, кроме брошенного окурка. Но даже в этом случае трудно представить, чтобы кабина загорелась (а если загорелась, то появляются вопросы к материалам отделки кабины).
Как «неосторожное обращение с огнем» часто квалифицируют мелкие возгорания в подъездах: загорелись почтовые ящики или коробка с почтовым спамом, детский велосипед или другие вещи на лестничной площадке, коврик под чьей-то дверью, пластмассовые кнопки звонка или лифта. Все знают, что это дети балуются или хулиганы поджигают, — жильцы, управляющая компания, пожарные. Иногда даже знают, кто именно. Но в большинстве случаев такие хулиганы-поджигатели остаются «неустановленными лицами».
В полицию никто не заявляет, поскольку хлопот с разбирательствами больше, чем ущерба. Быстрее и дешевле восстановить за свой счет. Но если нет виновного, то и претензии предъявлять некому — значит, восстановление после пожара оплатит управляющая компания из средств, собранных с жителей.
При этом почти все наши читатели, принявшие участие в опросе, считают, что игнорирование мелких хулиганских поджогов рано или поздно приведет к крупному пожару.
Почему мелкие поджоги в подъездах называют «неосторожным обращением с огнем», мы писали в феврале после двух инцидентов, случившихся в корпусе 1462 в соседних подъездах с разницей в несколько часов.
Поджог — уголовная статья, которая означает не только умысел, но и значительный ущерб. При тушении кабины лифта в корпусе 1601 пожарным пришлось вырвать дверь из рамы входа и отогнуть на стену. Теперь лифту нужна либо новая дверь, либо, вероятно, полная замена — незначительным ущербом это уже не назовешь.
Пожарное ведомство переквалифицировало «неосторожное обращение с огнем» в «поджог» и 5 августа передало материалы в полицию для возбуждения уголовного дела. С 1 июля в 17-этажке начался капитальный ремонт лифтового оборудования. По графику, опубликованному на портале «Наш город», к замене сгоревшего лифта планировали приступить 14 сентября. Соседний грузовой лифт как раз в процессе, то есть тоже не работает.
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