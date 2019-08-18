Лифт в 17-этажном корпусе 1601 загорелся в третьем часу ночи 26 июля. Почувствовав дым, жители вызвали пожарных. Очаг возгорания находился в кабине, внутри никого не было. Предварительной причиной сначала указали «неосторожное обращение с огнем неустановленного лица», но спустя две недели полиция завела дело о поджоге. Обычно пожары в подъездах так и остаются «неосторожным обращением с огнем».

Действительно, непонятно, какая неосторожность может произойти в лифте, кроме брошенного окурка. Но даже в этом случае трудно представить, чтобы кабина загорелась (а если загорелась, то появляются вопросы к материалам отделки кабины).

Как «неосторожное обращение с огнем» часто квалифицируют мелкие возгорания в подъездах: загорелись почтовые ящики или коробка с почтовым спамом, детский велосипед или другие вещи на лестничной площадке, коврик под чьей-то дверью, пластмассовые кнопки звонка или лифта. Все знают, что это дети балуются или хулиганы поджигают, — жильцы, управляющая компания, пожарные. Иногда даже знают, кто именно. Но в большинстве случаев такие хулиганы-поджигатели остаются «неустановленными лицами».