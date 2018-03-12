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Четыре раза поджигали мусорный контейнер возле одного дома в 4-м микрорайоне за выходные 12.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Четвертый микрорайон стал лидером по поджогу мусора в контейнерах за минувшую неделю.

Только к корпусу 424а в праздничные выходные пожарные выезжали четыре раза: 8, 10 и 11 марта. Причем 10-го — дважды.

Всего же на прошедшей неделе мусорные контейнеры тушили 12 раз. Из них семь случаев зафиксированы в 4-м микрорайоне, в том числе возле корпусов 445, 417 и 433 с 6 по 8 марта соответственно. Без вызовов пожарных в Зеленограде обошлось только в пятницу, 9 марта.

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