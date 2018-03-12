Четвертый микрорайон стал лидером по поджогу мусора в контейнерах за минувшую неделю.
Только к корпусу 424а в праздничные выходные пожарные выезжали четыре раза: 8, 10 и 11 марта. Причем 10-го — дважды.
Всего же на прошедшей неделе мусорные контейнеры тушили 12 раз. Из них семь случаев зафиксированы в 4-м микрорайоне, в том числе возле корпусов 445, 417 и 433 с 6 по 8 марта соответственно. Без вызовов пожарных в Зеленограде обошлось только в пятницу, 9 марта.
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