Корпус 161 капитально ремонтировали всего два года назад, стоимость фасадных работ составила более 10 миллионов рублей. Вандалы разрисовали и стену, и щиты балкона дома на первом этаже. Теперь это всё надо восстанавливать за бюджетные деньги — то есть, из платежей и налогов жителей.

Общественный советник и председатель совета дома Ирина Виноградова сразу же позвонила в ОВД по районам Матушкино и Савелки, рассказав о вандализме. Оттуда прислали участкового, который свою часть работы выполнил: опросил жильцов, нашёл записи с видеокамеры на подъезде дома, которая зафиксировала лица вандалов.

Но когда жильцы 161-го корпуса принесли заявление в полицию, старший участковый уполномоченный Дмитрий Стельмашук сказал, что «матерных слов не написано, значит состав преступления отсутствует, и, мол, прокурор тоже не даст возбудить дело», рассказала «Зеленоград.ру» Ирина. Еще один аргумент полицейского — «это же не за ваш счёт, а государство вам закрасит». Так или иначе, заявление от жильцов в полиции все же приняли, но с настоятельной рекомендацией определить нанесенный материальный ущерб.

Ирина добилась, чтобы «Жилищник» составил акт о вандальных действиях и смету восстановительных работ. Это и окраска, и штукатурка, и восстановление антивандального покрытия на экранах балконов, плюс стоимость самих работ. Всего насчитали около 48 тысяч рублей — это и есть сумма ущерба от действий вандалов, и только за один дом. 25 февраля управа направила заявление о вандальных действиях в полицию, попросив «оказать содействие к привлечению к ответственности неустановленных лиц». А также усилить патрулирование возле корпуса 161.

Виноградова, как председатель совета дома, не дала замазать надписи на фасаде корпуса. Во-первых, сейчас холодно для фасадных работ. Во-вторых, для закрашивания поврежденных поверхностей нужна не любая краска, а именно акриловая, которую использовали при капремонте. Ирина добивается последовательных грамотных действий не только от городских властей, но и от полиции, в обязанности которой найти тех, кто разрисовал дом.

С большой вероятностью, эти же «художники» оставили свои граффити и на других домах, на площади Юности, в переходах, но сотрудники зеленоградских «Автомобильных дорог» быстро их отмыли, скрыли следы порчи городского имущества, не считая потраченных на это средств и не желая связываться с полицией.

Когда нужно, вандалов легко находят — как в случае с молодым человеком, разбившим фигуры-талисманы на бульваре 16-го микрорайона, и «засветившимся» на видео. Собственник подсчитал ущерб, суд постановил, что нарушитель должен выплатить эти деньги, и дело было закрыто. В данном случае, видимо, удобнее списать деньги с пострадавших, то есть с жильцов, по статье «содержание и ремонт [общедомового имущества], чем искать виновных.