«Матерных слов не написано, значит нет преступления». Почему полиция отказывалась искать вандалов, которые разрисовали несколько домов, несмотря на фото и видео 06.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В ночь с 22 на 23 февраля неизвестные разрисовали граффити несколько корпусов в 1 и 2 микрорайонах, здание на площади Юности, пешеходный переход на Центральном проспекте и возле ТЦ «Панфиловский». Коммунальщики быстро закрасили почти все надписи. Но активные жители из корпуса 161 не дали замазать «художества», а заставили подсчитать ущерб, чтобы заставить полицию найти вандалов.

Корпус 161 капитально ремонтировали всего два года назад, стоимость фасадных работ составила более 10 миллионов рублей. Вандалы разрисовали и стену, и щиты балкона дома на первом этаже. Теперь это всё надо восстанавливать за бюджетные деньги — то есть, из платежей и налогов жителей.

Общественный советник и председатель совета дома Ирина Виноградова сразу же позвонила в ОВД по районам Матушкино и Савелки, рассказав о вандализме. Оттуда прислали участкового, который свою часть работы выполнил: опросил жильцов, нашёл записи с видеокамеры на подъезде дома, которая зафиксировала лица вандалов.

Но когда жильцы 161-го корпуса принесли заявление в полицию, старший участковый уполномоченный Дмитрий Стельмашук сказал, что «матерных слов не написано, значит состав преступления отсутствует, и, мол, прокурор тоже не даст возбудить дело», рассказала «Зеленоград.ру» Ирина. Еще один аргумент полицейского — «это же не за ваш счёт, а государство вам закрасит». Так или иначе, заявление от жильцов в полиции все же приняли, но с настоятельной рекомендацией определить нанесенный материальный ущерб.

Ирина добилась, чтобы «Жилищник» составил акт о вандальных действиях и смету восстановительных работ. Это и окраска, и штукатурка, и восстановление антивандального покрытия на экранах балконов, плюс стоимость самих работ. Всего насчитали около 48 тысяч рублей — это и есть сумма ущерба от действий вандалов, и только за один дом. 25 февраля управа направила заявление о вандальных действиях в полицию, попросив «оказать содействие к привлечению к ответственности неустановленных лиц». А также усилить патрулирование возле корпуса 161.

Виноградова, как председатель совета дома, не дала замазать надписи на фасаде корпуса. Во-первых, сейчас холодно для фасадных работ. Во-вторых, для закрашивания поврежденных поверхностей нужна не любая краска, а именно акриловая, которую использовали при капремонте. Ирина добивается последовательных грамотных действий не только от городских властей, но и от полиции, в обязанности которой найти тех, кто разрисовал дом.

С большой вероятностью, эти же «художники» оставили свои граффити и на других домах, на площади Юности, в переходах, но сотрудники зеленоградских «Автомобильных дорог» быстро их отмыли, скрыли следы порчи городского имущества, не считая потраченных на это средств и не желая связываться с полицией.

Когда нужно, вандалов легко находят — как в случае с молодым человеком, разбившим фигуры-талисманы на бульваре 16-го микрорайона, и «засветившимся» на видео. Собственник подсчитал ущерб, суд постановил, что нарушитель должен выплатить эти деньги, и дело было закрыто. В данном случае, видимо, удобнее списать деньги с пострадавших, то есть с жильцов, по статье «содержание и ремонт [общедомового имущества], чем искать виновных.

Читайте также
Разгромившего талисманы Зеленограда вандала приговорили к исправительным работам и возмещению ущерба

Об обязательном подсчете ущерба для возбуждения дела полиция заявляет и в связи с пожарами в уличных мусорных контейнерах. Тут ситуация печальнее: владелец контейнеров не считает ущерб значительным, «Жилищник» формально ни при чём, а значит, сжигать «мусорки» можно безнаказанно.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме. Спасибо!




E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Как должна действовать управляющая компания, когда хулиганы испортили общедовомое имущество?
Просто исправить как можно быстрей
Оценить ущерб, обратиться в полицию и исправить как следует
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 1 человек
Метки:
вандализм, хулиганство
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пропала 17-летняя зеленоградка Надежда Байдавлетова. Помогите найти Новости
Крюково-Грузовое. Как жила и почему закрылась железнодорожная ветка в зеленоградском лесу. История её предка и фантазии о будущем Истории
Три сценария властей Москвы для борьбы с коронавирусом. От профилактики до чрезвычайной ситуации Истории
Мосгордума хочет контролировать загрязнения воздуха во всей Московской области. Чем это поможет, почему надо следить по ночам и что думает зеленоградский депутат Истории
Объявлен конкурс на достройку платной дороги М-11 в объезд Твери Новости
В 17-м микрорайоне достроили все жилые дома Новости
Мультиварка — друг человека, изготовление подарков, праздничные концерты, фабрика затей и ювелирный фестиваль — бесплатные мероприятия в ДК 7—9 марта Афиша
Московские камеры помогут полиции искать преступников по татуировкам и походке. Почему это не всегда помогает и когда может навредить Истории
Новые «лежачие полицейские» в 2020 году. Где и почему их установят Новости
Начались суды над жителями корпуса 856, которых власти хотят выселить из дома. Репортаж «Зеленоград.ру» Истории
Гончарная мастерская «Гранат» в 4 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Бесплатный проезд подарят женщинам 8 Марта в столице и области Новости
«Над чем работают астрофизики: 10 главных вопросов» — учёный-астрофизик Сергей Попов в лектории TopTalk Афиша
Власти решили бороться с водителями на тротуаре вдоль 15 и 16 микрорайонов. Но выбранный способ вряд ли поможет сам по себе Новости
Большой перерыв на утренних крюковских электричках сократить нельзя. Но на МЦД обещают уменьшить его в четыре раза. Возможно ли это? Новости
Три щенка провалились в трубу теплотрассы. Через два дня их вытащили местные жители, спасатели и аварийная служба Жизнь
Пешеход разобрал дорожное ограждение, лишь бы не идти к подземному переходу. Видео Жизнь
После гибели подростка на Середниковской улице там решили установить камеру контроля скорости Новости
«Яндекс.Такси» показал пассажирам их рейтинг. Это должно помочь выявлять хамов и агрессоров Новости
Автобусы, электрички, метро, такси и каршеринг стали чаще убирать и дезинфицировать из-за коронавируса. В Москве пока один случай заболевания Истории
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Партнерский материал
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
На мусорных площадках во дворах меняют профлисты на сетку Рабица. Так водители будут лучше видеть пешеходов Новости
«Дом лани» отметил пятый день рождения. Сейчас животных столько, что им не хватает корма Истории
«Во дворе вырос кирпичный саркофаг и закрались первые сомнения». Как раздельный сбор мусора стал невыносимым — письмо в редакцию Истории
Карантинную зону по коронавирусу хотят сделать в санатории рядом с Зеленоградом, сообщили местные жители. В учреждении это отрицают Новости
Зеленограду исполнилось 62 года Новости
Директор школы 1528 прокомментировал смерть семиклассницы Новости
Ребенку из Зеленограда собрали деньги на самое дорогое лекарство в мире. Сбор закрыл анонимный жертвователь — он переведет в клинику недостающие 50 миллионов рублей Новости
Моноспектакль Евгения Гришковца «Предисловие к роману» — 12 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
© 1997–2020 Зеленоград.ру