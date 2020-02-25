Аварийно-восстановительные работы в Старокрюковском проезде совместно ведут организации «Гормост» и «Автомобильные дороги». Это текущий ремонт бетонного основания мостового полотна с полной или частичной заменой гидроизоляции и восстановлением асфальтобетонного покрытия, сообщили «Зеленоград.ру» в «Гормосте».

Стартовавшие 20 февраля работы планируют проводить поэтапно на каждой из четырех полос и завершить до конца апреля этого года.

Ремонтники произведут фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия до защитного бетонного слоя, то есть полностью срежут существующий асфальт. Следом демонтируют сам защитный бетонный слой (при наличии), гидроизоляцию и ослабленный бетон плит пролётного строения.

На плиты нанесут выравнивающий слой, затем — слой битумной мастики, после чего — два слоя оклеечной гидроизоляции. Она нужна, чтобы продлить прочность моста. Влага, дождевая вода например, проникая в бетон, поднимает его пористость и вызывает коррозию арматуры. Замерзая, вода увеличивается в размерах, что приводит к растрескиванию бетона. Всё это ослабляет прочность конструкции. Усугубляет процесс соль, которую применяют в городах для борьбы со льдом и снегом.

Сверху уложат защитный слой в виде песчаного асфальтобетона толщиной в пять сантиметров с температурой до 120 градусов. Это так называемый «тёплый асфальтобетон». Температура такой смеси меньше, чем у обычного горячего асфальтобетона. Благодаря этому улучшается качество её уплотнения, что увеличивает срок службы дорожного покрытия. Кроме того, тёплый асфальтобетон можно укладывать при более низких температурах воздуха, нежели горячий.

Следующее действие — устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия и третьего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) общей толщиной не менее 11 сантиметров.

Также в перечне ремонтных работ «Гормост» называет «восстановление в проектных отметках прибетонки у деформационных швов» с использованием химически стойкого бетона марки ГЭКОС. Мы не поняли точно, о чем идет речь, но, очевидно, о восстановлении каких-то элементов в конструкции этих швов.