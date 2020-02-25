1
Для ремонта «старого» моста до конца апреля будут последовательно закрывать по одной полосе. Официальная информация о том, что там делают 25.02.2020 ZELENOGRAD.RU

С перекрытием полосы на «старом» мосту водители столкнулись утром в четверг. За ночь здесь появились водоналивные пластиковые барьеры и знаки, предупреждающие о дорожных работах, сужении дороги и ограничении скорости. Исключение одной полосы на пути из «старого» города в «новый» провоцирует пробки в часы пик на участке, где движение утром и вечером и без того затруднено. Выяснили, что именно здесь собираются ремонтировать, сколько продлится ремонт и какие полосы будут перекрывать.

Аварийно-восстановительные работы в Старокрюковском проезде совместно ведут организации «Гормост» и «Автомобильные дороги». Это текущий ремонт бетонного основания мостового полотна с полной или частичной заменой гидроизоляции и восстановлением асфальтобетонного покрытия, сообщили «Зеленоград.ру» в «Гормосте».

Стартовавшие 20 февраля работы планируют проводить поэтапно на каждой из четырех полос и завершить до конца апреля этого года.

Ремонтники произведут фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия до защитного бетонного слоя, то есть полностью срежут существующий асфальт. Следом демонтируют сам защитный бетонный слой (при наличии), гидроизоляцию и ослабленный бетон плит пролётного строения.

На плиты нанесут выравнивающий слой, затем — слой битумной мастики, после чего — два слоя оклеечной гидроизоляции. Она нужна, чтобы продлить прочность моста. Влага, дождевая вода например, проникая в бетон, поднимает его пористость и вызывает коррозию арматуры. Замерзая, вода увеличивается в размерах, что приводит к растрескиванию бетона. Всё это ослабляет прочность конструкции. Усугубляет процесс соль, которую применяют в городах для борьбы со льдом и снегом.

Сверху уложат защитный слой в виде песчаного асфальтобетона толщиной в пять сантиметров с температурой до 120 градусов. Это так называемый «тёплый асфальтобетон». Температура такой смеси меньше, чем у обычного горячего асфальтобетона. Благодаря этому улучшается качество её уплотнения, что увеличивает срок службы дорожного покрытия. Кроме того, тёплый асфальтобетон можно укладывать при более низких температурах воздуха, нежели горячий.

Следующее действие — устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия и третьего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) общей толщиной не менее 11 сантиметров.

Также в перечне ремонтных работ «Гормост» называет «восстановление в проектных отметках прибетонки у деформационных швов» с использованием химически стойкого бетона марки ГЭКОС. Мы не поняли точно, о чем идет речь, но, очевидно, о восстановлении каких-то элементов в конструкции этих швов.

На обоих зеленоградских мостах через железную дорогу — в Старокрюковском проезде и на Крюковской эстакаде — в утренние и вечерние часы пик почти постоянно «красно-бордовые» пробки. Иных путей, соединяющих «старый» и «новый» город, нет, поэтому любое ограничение движения по этим путепроводам усугубляет ситуацию.

Альтернативные дороги через «железку» могут появиться в Зеленограде ещё не скоро. Строительство тоннеля под ней в Алабушево стартует не раньше 2021 года. Примерно в то же время планируют закончить всего лишь разработку проекта транспортной развязки через железную дорогу в Малино. Но это не точно.

Читайте также
Жители Алабушево выступили против новой дороги между «старым» и «новым» городом
Как часто вы попадаете в пробки на «старом» мосту или Крюковской эстакаде?
Часто
Редко
Не езжу там
Проголосовали 68 человек
Метки:
ремонт и строительство дорог, ограничения движения транспорта, старокрюковский проезд, старый мост, гормост
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
vmp vmp
9 часов назад
Где они там нашли бетон? Мост стальной!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Можно подъехать к администрации, вывалить машину мусора и получить штраф пять тысяч рублей». Как появляются незаконные свалки вокруг Зеленограда и почему от них трудно избавиться Истории
Для ремонта «старого» моста до конца апреля будут последовательно закрывать по одной полосе. Официальная информация о том, что там делают Новости
В Москве открыли три детсада для детей-аллергиков. Как завести такой же в Зеленограде? Истории
Ремонт дороги по технологиям неолита устроили в 16-м микрорайоне Жизнь
В городских автобусах отключат бесплатный интернет. Потом вернут, но не на зеленоградские маршруты Новости
«Не ожидала, что мои звонки что-то изменят». Рабочие по просьбе жителей пересадили молодые ёлочки подальше от стройки Истории
Лобовое столкновение на Озёрной аллее устроил пьяный автоинспектор. Он и его пассажир попали в реанимацию Новости
На новых автобусных остановках заржавели USB-зарядки Жизнь
Универмаг «Зеленоград» выставили на продажу. Это последний московский магазин, где сохранились принципы советской торговли (туда даже водили экскурсии) Новости
В турнире «Дворовая шайба» победила команда ZT. Её капитан Артур Гафиятуллин — лучший игрок Истории
Из-за дорожных работ движение по «старому мосту» ограничат на два месяца Новости
Студия красоты «Варвара Краса» в 15 микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Плов готов! Хинкали слепили!» — новое кафе в «Зеленопарке» (а ещё кейк-попс и сэндвичи) Истории
Зеленоградский хоровой конгресс — 29 февраля в ДК МИЭТ Афиша
Легковушка врезалась в автобус на Центральном проспекте и сбила фонарный столб. Фото и видео Новости
В лобовом столкновении легковушки и микроавтобуса на Озёрной аллее два человека пострадали. Фото Новости
Администрация и МЧС разошлись во мнениях о причине эвакуации детсада. Одни говорят — минирование, другие — учения Новости
1-й Западный проезд переименовали в улицу Академика Валиева Новости
«Погладь меня картой». Грустный валидатор просит пассажиров оплачивать проезд Жизнь
Пожарные приехали к столбу черного дыма возле леса в 1 микрорайоне, но огня не нашли Новости
«Пятерочка» в 14-м микрорайоне закрывается, чтобы через два месяца открыться в соседнем здании Новости
Масленица в Зеленограде. Фестиваль, ярмарка, мастер-классы, представления, игры Гид
Старейшей зеленоградской музыкальной школе исполнилось 50 лет. Воспоминания об учёбе: ностальгические, весёлые и неожиданные Новости
Премьеры Суздальского фестиваля анимационного кино — 14 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
© 1997–2020 Зеленоград.ру