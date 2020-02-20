Движение по Старокрюковскому проезду ограничили в среду, 19 февраля. На съезде со «старого моста» в сторону Заводской улицы установили водоналивные барьеры, сузив участок до одной полосы. Вместе с ними появились соответствующие знаки, предупреждающие о дорожных работах, сужении дороги и ограничении скорости.

Дорожные работы на путепроводе связаны с заменой гидроизоляции в обоих направлениях. Закончить их планируют через два месяца — 26 апреля, информирует «ЗелАО AUTO | Зеленоград» со ссылкой на «Гормост».

Из-за перекрытия на мосту правой полосы в сторону «нового» города утром в четверг образовалась пробка. В утренние и вечерние часы пик возможны также затруднения в движении по улице Радио и Заводской и на круговых пересечениях с обеих сторон Старокрюковского проезда, отмечает сообщество зеленоградских автолюбителей.

Альтернативы в этой ситуации практически нет: «новый мост» — Крюковская эстакада в утренние и вечерние часы пик обычно стоит в «красно-бордовых» пробках. В будущем положение могут исправить дорога с тоннелем под Октябрьской железной дорогой в Алабушево и транспортная развязка через железную дорогу в Малино. Строительство первой начнётся не раньше 2021 года. Не раньше того же года только лишь доработают проект малинской развязки.