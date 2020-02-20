Перед съездом в «новый» город на мосту начали ремонтировать асфальт. Движение в ту сторону затруднено на всём протяжении Старокрюковского проезда: от Солнечной аллеи до кольца на пересечении улица Радио и Заводской.

Затор из-за сужения дороги начал формироваться около шести утра и по состоянию на 9:30 сохраняется.