На «старом мосту» образовалась пробка в «новый» город из-за дорожных работ 20.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Перед съездом в «новый» город на мосту начали ремонтировать асфальт. Движение в ту сторону затруднено на всём протяжении Старокрюковского проезда: от Солнечной аллеи до кольца на пересечении улица Радио и Заводской.

Затор из-за сужения дороги начал формироваться около шести утра и по состоянию на 9:30 сохраняется.

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Метки:
тема - чп, происшествия, пробки
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