Капитан или менеджер?

Ротация директоров школ в Москве случалась и раньше. Но в Зеленограде это явление нечастое, трудно вспомнить другие примеры. Многие директора работают в своих школах десятилетиями, формируя их уровень и традиции. История каждой школы для учеников, выпускников и родителей делится на «эпохи», связанные с именем того или иного директора.

За последние годы реформ и слияний школ в зеленоградском корпусе директоров произошли изменения — кто-то потерял свой пост, когда исчезла школа, кто-то сменил место работы или ушёл на покой, кого-то заменили молодые управленцы. Роль директора в крупном образовательном комплексе, которое сейчас объединяет несколько детских садов и несколько школьных зданий, уже не такая яркая. Редкий школьник сегодня может встретить грозу-директора, идущего по школьному коридору, а родители решают все проблемы с локальным руководством — заместителем директора по школьному зданию или старшим воспитателем в детсаду.

И всё равно, к смене директора относятся настороженно: от него во многом зависит организация работы в школе, политика в отношении педагогического коллектива, а значит, и качество образования или воспитания, активность участия во всевозможных образовательных инициативах, да и в конечном итоге конструктивность и комфорт для всех, кто приходит в школу или детский сад каждое утро.

Большая часть читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (58%), считают, что роль директора важная, он определяет лицо школы. С утверждением, что директор это просто клерк, который выполняет указания департамента образования, согласны 39%.

Для некоторых государственных структур плановая ротация руководителей — обычное дело. Например, руководителей управлений полиции могут менять местами раз в шесть лет. Это даже прописано в федеральном законе. Если руководитель не хочет уходить, его понизят в должности, а если откажется и от понижения, уволят.