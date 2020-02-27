Департамент образования объяснил, почему две зеленоградские школы обменялись директорами 27.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Причины неожиданной рокировки, которая произошла месяц назад, прокомментировали «Зеленоград.ру» в столичном департаменте образования. Оказывается, они сами попросили об этом.

С января директор школы 853 в 9 микрорайоне Лариса Базылева, проработавшая на этом посту 14 лет, перешла на пост директора школы 1194 в 15 микрорайоне, а её директор Анатолий Ващилин, в свою очередь, возглавил школу 853.

«Директора школ в течение нескольких лет вместе со своими командами реализовывали управленческие проекты, направленные на развитие образовательных организаций , — сказали в департаменте. — Им удалось добиться хороших результатов: школа 1194 удостоена гранта мэра второй степени, а школа 853 — гранта мэра третьей степени. На сегодняшний день руководители готовы реализовывать новые идеи, поэтому вслед за некоторыми другими коллегами обратились с заявлениями о ротации».

В департаменте уверены, что это решение пойдёт на пользу школьникам, и школы вместе с новыми управленческими командами «получат хороший импульс к дальнейшему развитию и достижению новых результатов».

Капитан или менеджер?

Ротация директоров школ в Москве случалась и раньше. Но в Зеленограде это явление нечастое, трудно вспомнить другие примеры. Многие директора работают в своих школах десятилетиями, формируя их уровень и традиции. История каждой школы для учеников, выпускников и родителей делится на «эпохи», связанные с именем того или иного директора.

За последние годы реформ и слияний школ в зеленоградском корпусе директоров произошли изменения — кто-то потерял свой пост, когда исчезла школа, кто-то сменил место работы или ушёл на покой, кого-то заменили молодые управленцы. Роль директора в крупном образовательном комплексе, которое сейчас объединяет несколько детских садов и несколько школьных зданий, уже не такая яркая. Редкий школьник сегодня может встретить грозу-директора, идущего по школьному коридору, а родители решают все проблемы с локальным руководством — заместителем директора по школьному зданию или старшим воспитателем в детсаду.

И всё равно, к смене директора относятся настороженно: от него во многом зависит организация работы в школе, политика в отношении педагогического коллектива, а значит, и качество образования или воспитания, активность участия во всевозможных образовательных инициативах, да и в конечном итоге конструктивность и комфорт для всех, кто приходит в школу или детский сад каждое утро.

Большая часть читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе (58%), считают, что роль директора важная, он определяет лицо школы. С утверждением, что директор это просто клерк, который выполняет указания департамента образования, согласны 39%.

Для некоторых государственных структур плановая ротация руководителей — обычное дело. Например, руководителей управлений полиции могут менять местами раз в шесть лет. Это даже прописано в федеральном законе. Если руководитель не хочет уходить, его понизят в должности, а если откажется и от понижения, уволят.

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Профессиональные биографии новых-старых директоров

Лариса Базылева в образовании с 1983 года, заканчивала Орловский государственный пединститут как учитель биологии, затем МГПУ по направлению управления в образовании. Почетный работник общего образования РФ, лауреат премии префекта Зеленограда. Руководила школой 853 с 2006 года, сменив на этом посту первого директора школы со дня открытия её в 1978 году — Анатолия Кондратьевича Тягилева. Под управлением Базылевой школа с 2011 года ежегодно становилась лауреатом гранта Мэра Москвы в сфере образования.

Анатолий Ващилин возглавил школу 1194 в 2015 году, став одним из самых молодых директоров в Зеленограде — ему на тот момент было 29 лет. Именно в эту школу он пришёл первоклассником в 1992 году (подробно о своей биографии он рассказывал в газете «41»). В 2016 году Ващилин стал также председателем зеленоградского Межрайонного совета директоров школ, сделав таким образом впечатляюще быструю карьеру в образовании. В 2009 году он окончил зеленоградское отделение Московского городского педагогического университета, в 2011 году — Московский социально-гуманитарный институт по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2010 года уже заведовал зеленоградским детским садом комбинированного вида № 1005 в 9 микрорайоне, с 2012-го руководил санаторно-лесной школой №7 в Истринском районе, относящейся к московскому департаменту соцзащиты. Кроме того, Анатолий Ващилин — депутат муниципального округа Крюково от партии «Единая Россия», в прошлом председатель молодежного совета Зеленограда, член молодежной палаты при Мосгордуме.

И Анатолию Ващилину, и Ларисе Базылевой в 2021 году предстоит директорская переаттестация. Последнюю аттестацию Ващилин проходил в декабре 2016-го и был аттестован на пять лет. Базылевой срок аттестации, которая состоялась в апреле 2018 года, снизили до трёх лет с рекомендацией «повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности» по предложению инспектора Зеленограда в департаменте образования.

При этом школа 853 занимала 83-е место в рейтинге школ Москвы по итогам 2016/17 учебного года (и 66-е место по итогам 2015/16-го), а школа 1194 — 141-е место за 2015/16 учебный год (и 131-е место за 2014/15-й). Примерно такие же позиции школы сохраняли до 2018 года, но в 2019 году методика составления рейтинга изменилась, к тому же топ-400 превратился в топ-235. Школа 853 осталась в группе мест 71-170, а школа 1194 скакнула в группу мест 21-70, встав рядом с традиционным зеленоградским лидером — школой 1557 (в официальной публикации департамента образования места учреждений теперь не конкретизируются).

Что касается управленческих проектов обоих директоров, о которых сообщает департамент образования — их защищали многие директора московских школ в 2017 году, участвуя в программе «Эффективный руководитель столичного образования». Проект Ващилина назывался «Создание системы профессионального развития педагога в ГБОУ Школа №1194», проект Базылевой — «Повышение качества образования в школе №853 посредством развития профильного обучения и социального партнерства». Защиты проходили публично в школах, перед коллегами, экспертами и чиновниками. Базылева подробно рассказывала о курсе школы 853 на подготовку научных и инженерных кадров, о профилизации старших классов, об индивидуальных учебных планах, о взаимодействии школы с социальными партнёрами из городской среды. Подробности и видеозапись защиты проекта Ващилина на образовательных ресурсах отсутствуют.

Нужно ли ввести для руководителей школ плановую ротацию?
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Метки:
общеобразовательная школа, Базылева Лариса Николаевна, образование и обучение, ващилин анатолий, Школа № 853, Школа № 1194
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