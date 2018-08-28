В «Рейтинг вклада школ в качественное образование московских школьников» вошли 399 школ Москвы — на сотню больше, чем в прошлые годы. Это школы, набравшие не менее 100 баллов, поясняет столичная мэрия, с 2017 года рейтинг формируют именно таким образом.

Топ-20 школ общего рейтинга станут обладателями грантов мэра Москвы I степени по 30 миллионов рублей — зеленоградских среди них нет. Следующие 50 школ, в том числе зеленоградские 1557 и 1528, получат гранты II степени по 20 миллионов рублей. Еще 100 школ, в том числе зеленоградские 853, 1194 и 1353 — гранты III степени по 10 миллионов рублей. Также будут определены получатели 50 грантов за создание в школах благоприятной социокультурной среды. С 2018 года гранты можно использовать только на материальное поощрение педагогов и других сотрудников. Раньше их разрешалось потратить на развитие материально-технической базы школ.

Рейтинг школ составлен на основании восьми показателей. Учитываются результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ (выпускники приносят школе от 0,25 до 1,5 баллов в зависимости от успешности сдачи), а также результаты, полученные учениками школы на Московской и Всероссийской олимпиадах школьников (за победителей и призеров дают от 0,25 до 10 баллов). В этом году в расчет введено новшество: если ученик переходит из одной школы в другую, обе школы делят эти баллы между собой. Более сложный расчет предусмотрен для результатов школьников, полученных при диагностике МЦКО по школьным предметам.

Оценивают и «результативность работы дошкольных групп (0,1 балл за каждого дошкольника, перешедшего в первый класс этого же образовательного комплекса), и работу школы с детьми-инвалидами и детьми, «имеющими особые образовательные потребности», и результаты участия школьников в городских олимпиадах «Музеи.Парки.Усадьбы», «История и культура храмов столицы» и «Не прервется связь поколений», во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства и соревнованиях WorldSkills Russia и JuniorSkills Russia, на чемпионате «Абилимпикс», в спортивных соревнованиях и сдаче ГТО.

При выведении рейтинговых «оценок» каждый ученик может только повышать, а не понижать балл своей школы, утверждает департамент образования. Мизерными баллами учитывают даже всех учеников, не совершивших правонарушений в течение учебного года, причем за тех, кто уже состоит на учете за прошлые правонарушения, дают больше. Однако, понижение баллов у школы тоже бывает — за удаленных с ЕГЭ и ОГЭ учеников, при помощи специального коэффициента.