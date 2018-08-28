Рейтинг московских школ по итогам 2017-2018 учебного года опубликовал столичный департамент образования. Тройка лучших зеленоградских школ, которые входят в первую сотню рейтинга уже восемь лет, не меняется: это школы 1557, 1528 и 853. Четвертую строку удерживает школа 1194, кроме нее во второй сотне — школы 1353, 618 и 2045, которые с прошлого года заметно поднялись в общемосковской таблице.
На сайтах школ уже поздравили педагогов, родителей и учеников с новыми достижениями в преддверии нового учебного года.
В «Рейтинг вклада школ в качественное образование московских школьников» вошли 399 школ Москвы — на сотню больше, чем в прошлые годы. Это школы, набравшие не менее 100 баллов, поясняет столичная мэрия, с 2017 года рейтинг формируют именно таким образом.
Топ-20 школ общего рейтинга станут обладателями грантов мэра Москвы I степени по 30 миллионов рублей — зеленоградских среди них нет. Следующие 50 школ, в том числе зеленоградские 1557 и 1528, получат гранты II степени по 20 миллионов рублей. Еще 100 школ, в том числе зеленоградские 853, 1194 и 1353 — гранты III степени по 10 миллионов рублей. Также будут определены получатели 50 грантов за создание в школах благоприятной социокультурной среды. С 2018 года гранты можно использовать только на материальное поощрение педагогов и других сотрудников. Раньше их разрешалось потратить на развитие материально-технической базы школ.
Рейтинг школ составлен на основании восьми показателей. Учитываются результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ (выпускники приносят школе от 0,25 до 1,5 баллов в зависимости от успешности сдачи), а также результаты, полученные учениками школы на Московской и Всероссийской олимпиадах школьников (за победителей и призеров дают от 0,25 до 10 баллов). В этом году в расчет введено новшество: если ученик переходит из одной школы в другую, обе школы делят эти баллы между собой. Более сложный расчет предусмотрен для результатов школьников, полученных при диагностике МЦКО по школьным предметам.
Оценивают и «результативность работы дошкольных групп (0,1 балл за каждого дошкольника, перешедшего в первый класс этого же образовательного комплекса), и работу школы с детьми-инвалидами и детьми, «имеющими особые образовательные потребности», и результаты участия школьников в городских олимпиадах «Музеи.Парки.Усадьбы», «История и культура храмов столицы» и «Не прервется связь поколений», во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства и соревнованиях WorldSkills Russia и JuniorSkills Russia, на чемпионате «Абилимпикс», в спортивных соревнованиях и сдаче ГТО.
При выведении рейтинговых «оценок» каждый ученик может только повышать, а не понижать балл своей школы, утверждает департамент образования. Мизерными баллами учитывают даже всех учеников, не совершивших правонарушений в течение учебного года, причем за тех, кто уже состоит на учете за прошлые правонарушения, дают больше. Однако, понижение баллов у школы тоже бывает — за удаленных с ЕГЭ и ОГЭ учеников, при помощи специального коэффициента.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- SELGROS
-
Скоро открытие!
Доступно и близко!
- В августе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.