В начале осени также сменилось руководство ещё одной школы 9-го микрорайона — школы 719. Исполняющим обязанности директора здесь была назначена Оксана Дудина. В декабре прошли перевыборы управляющего совета (УС) школы 719. Председателем обновлённого УС стал Дмитрий Коваленко, проректор по международной деятельности и работе с молодёжью МИЭТ. Теперь он совмещает председательство в управляющих советах сразу двух школ: 853 и 719.

Стоит ли говорить о намечающемся объединении этих учебных заведений, неизвестно. Как рассказал редакции Дмитрий Коваленко, на первом заседании нового управляющего совета в школе 719 вопрос присоединения к школе 853 не рассматривался. Обсуждать слияние начали ещё весной прошлого года. Тогда против высказались большинство родителей и действовавший на тот момент управляющий совет школы 719.