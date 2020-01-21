1
Две зеленоградские школы обменялись директорами 21.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Школа 853 в 9 микрорайоне меняет директора — Ларису Базылеву, проработавшую на этом посту не один десяток лет, сменил Анатолий Ващилин, директор школы 1194 в 15 микрорайоне. Базылева, в свою очередь, займется управлением школы 1194. Чем вызвана такая перестановка, неизвестно.

В начале осени также сменилось руководство ещё одной школы 9-го микрорайона — школы 719. Исполняющим обязанности директора здесь была назначена Оксана Дудина. В декабре прошли перевыборы управляющего совета (УС) школы 719. Председателем обновлённого УС стал Дмитрий Коваленко, проректор по международной деятельности и работе с молодёжью МИЭТ. Теперь он совмещает председательство в управляющих советах сразу двух школ: 853 и 719.

Стоит ли говорить о намечающемся объединении этих учебных заведений, неизвестно. Как рассказал редакции Дмитрий Коваленко, на первом заседании нового управляющего совета в школе 719 вопрос присоединения к школе 853 не рассматривался. Обсуждать слияние начали ещё весной прошлого года. Тогда против высказались большинство родителей и действовавший на тот момент управляющий совет школы 719.

По сообщениям родителей учеников, на школу оказывалось давление в пользу объединения с комплексом 853, в состав которого в свое время вошли бывшая школа 638 и все детские сады 9-го микрорайона. В мае родители собирали подписи — против оказалось большинство. Летом процесс утих, но вновь активизировался с началом учебного года.

Школа 719 практически единственная в Зеленограде до сих пор сохраняет самостоятельность, не присоединяясь ни к одному из крупных образовательных комплексов города.

Читайте также
Объединение школ 609 и 1557 «на сегодня уже не планируется»
Какова роль директора в современной московской школе?
Важная, он определяет «лицо» школы
Это просто клерк, который выполняет указания департамента образования
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 470 человек
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 21:58
Кому-то повезло, а кому-то нет. Готовьтесь к поборам, которые процветали в 853.
"Поздравляю нас, родителей и учеников ГБОУ 853. С понедельника наш образовательный холдинг возглавил Ващилин Анатолий Сергеевич. Мы у него учились в 1194, но в апреле 2019 перешли в 853, не прошло и года, как он "за нами")))
Теперь, очень надеюсь в ГБОУ 853 будет больше порядка, перестанут так напрягать родителей, как раньше, меньше "хапать" с родителей. Потому что, это был дикий контраст между 1194 и 853, когда мы попали сюда в апреле. Я была, честно говоря, в шоке, сколько нужно приносить, отрабатывать (мыть школу) и дарить в школу...потому что, в 1194 (при Ващилине А.С.) подобные разговоры вообще были запрещены."
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Школьная охрана непрофессиональна»: эксперт по безопасности о причинах эвакуации школы из-за мамы, пролезшей под турникетом. А в школе говорят, что охранник действовал по инструкции Истории
На «зебре» на Заводской улице сбили пешехода. Он в реанимации с серьезными травмами Новости
Две зеленоградские школы обменялись директорами Новости
Лекция «Кофе и алкоголь: научный взгляд на оздоровительные эффекты» Афиша
Московские власти начали прием идей о развитии МЦД. У зеленоградцев пока больше вопросов, чем предложений Новости
«Пора доказать людям, что ваши сотрудники не зря паркуют у проходной люксовые внедорожники». Открытое письмо директору ФСБ из-за массового телефонного террора Новости
«Возвращались обмороженные, но счастливые, что удалось увидеть Ленина, хотя и мёртвого». Как школьники и комсомольцы посёлка Крюково горевали и прощались с вождем мирового пролетариата Истории
Большое помещение во «Флейте» начали готовить к капитальному ремонту, чтобы открыть там спортивный клуб. Оно пустует шестой год Новости
Детский сад достроили в 17-м микрорайоне. Его обещают открыть в сентябре (фотографии) Новости
Зеленоградский «Жилищник» сохранил самую назойливую систему контроля качества. Там пытаются получить бумажную расписку об отсутствии претензий Истории
Пешеходный светофор на Сосновой аллее не нужен, решили власти. Недавно там разрешили ездить быстрей, а раньше сбивали людей насмерть Новости
Выездная олимпиада МФТИ в Зеленограде для школьников 5-11 классов. Она дает существенные льготы при поступлении в вузы Афиша
Депутаты нашли закон, позволяющий принудительно госпитализировать психически нездоровых соседей. Но это не поможет выгрести мусор из их квартир Новости
В Шереметьево открылся новый терминал C1: какие рейсы, как добраться, вакансии и шум от самолетов Истории
Крещенские купания в Зеленограде посетили почти шесть тысяч человек. Фото Новости
Школа заменила охранника, который эвакуировал школу из-за прошедшей через закрытый турникет мамы. А юрист считает, что состава преступления нет — школа не режимный объект Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру