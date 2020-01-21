Школа 853 в 9 микрорайоне меняет директора — Ларису Базылеву, проработавшую на этом посту не один десяток лет, сменил Анатолий Ващилин, директор школы 1194 в 15 микрорайоне. Базылева, в свою очередь, займется управлением школы 1194. Чем вызвана такая перестановка, неизвестно.
В начале осени также сменилось руководство ещё одной школы 9-го микрорайона — школы 719. Исполняющим обязанности директора здесь была назначена Оксана Дудина. В декабре прошли перевыборы управляющего совета (УС) школы 719. Председателем обновлённого УС стал Дмитрий Коваленко, проректор по международной деятельности и работе с молодёжью МИЭТ. Теперь он совмещает председательство в управляющих советах сразу двух школ: 853 и 719.
Стоит ли говорить о намечающемся объединении этих учебных заведений, неизвестно. Как рассказал редакции Дмитрий Коваленко, на первом заседании нового управляющего совета в школе 719 вопрос присоединения к школе 853 не рассматривался. Обсуждать слияние начали ещё весной прошлого года. Тогда против высказались большинство родителей и действовавший на тот момент управляющий совет школы 719.
По сообщениям родителей учеников, на школу оказывалось давление в пользу объединения с комплексом 853, в состав которого в свое время вошли бывшая школа 638 и все детские сады 9-го микрорайона. В мае родители собирали подписи — против оказалось большинство. Летом процесс утих, но вновь активизировался с началом учебного года.
Школа 719 практически единственная в Зеленограде до сих пор сохраняет самостоятельность, не присоединяясь ни к одному из крупных образовательных комплексов города.
"Поздравляю нас, родителей и учеников ГБОУ 853. С понедельника наш образовательный холдинг возглавил Ващилин Анатолий Сергеевич. Мы у него учились в 1194, но в апреле 2019 перешли в 853, не прошло и года, как он "за нами")))
Теперь, очень надеюсь в ГБОУ 853 будет больше порядка, перестанут так напрягать родителей, как раньше, меньше "хапать" с родителей. Потому что, это был дикий контраст между 1194 и 853, когда мы попали сюда в апреле. Я была, честно говоря, в шоке, сколько нужно приносить, отрабатывать (мыть школу) и дарить в школу...потому что, в 1194 (при Ващилине А.С.) подобные разговоры вообще были запрещены."