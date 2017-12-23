Перспектива присоединения зеленоградской школы 609 (3 микрорайон) к школе 1557 (3, 5 микрорайоны и МЖК) уже не рассматривается — об этом сообщила Zelenograd.ru и.о.директора школы 609 Оксана Васильева.

Официально о том, что тема слияния закрыта, объявила префектура, отвечая на многочисленные запросы родителей: «По информации и.о. директора школы 609 О.Г. Васильевой реорганизация учреждения путем слияния школы с школой 1557 на сегодня уже не планируется». Зампрефекта Александр Чеботарёв дополнительно отметил, что решение по вопросу объединения или реорганизации образовательного учреждения может быть принято только при одобрении родительской общественности и согласии большинства родителей.

Возможность объединения со школой 1557 (бывший лицей) в школе 609 обсуждали с середины ноября. Активная позиция родителей учеников школы 609, которые протестовали против слияния, спровоцировала открытую дискуссию — в школе начались родительские собрания «Перспективы развития школы 609 на 2018-2019 учебный год», где администрация отвечала на вопросы родителей о плюсах и минусах присоединения к лицею.

На собраниях прошло и общее анкетирование, в котором 80% родителей высказались против объединения. «Большинство родителей удовлетворены условиями организации учебно-воспитательного процесса, высказались за дальнейшее развитие школы, как самостоятельного образовательного комплекса», — подытожили результаты опроса в школе.

Как рассказали Zelenograd.ru в инициативной группе родителей, администрация планировала запустить также анонимное анкетирование учителей. О его проведении и результатах директор школы ничего не сообщила.

Петицию родителей «Остановите поглощение школы №609 г.Зеленограда» по состоянию на 25 декабря подписали более 1100 человек.