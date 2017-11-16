Петиция «Остановите поглощение школы 609» опубликована в три дня назад — родители протестуют против присоединения к школе 1557, а также против слияния с любыми другими школами округа. Администрация школы 609 заявляет, что вопрос пока лишь обсуждается и будет вынесен на общие собрания. В школе 1557 говорят, что без согласия родителей ничего не произойдёт. Но родители боятся, что решение приняли без их участия — педагоги рассказывают, что им объявили о слиянии уже с 1 декабря. Петицию на момент публикации подписали более 500 человек.
Zelenograd.ru получил комментарии всех сторон процесса: родителей и администраций школ 609 и 1557.
Инициативная группа родителей учеников школы 609, не называя источников, сообщает в петиции о готовящемся «поглощении» школы лицеем 1557. По словам родителей, администрация школы 609 (в которой не так давно произошла смена директора, причем новый директор еще не назначен) замалчивает эту новость, не интересуется мнением родителей и педагогов и оказывает на них давление — о выгодах объединения рассказывают детям и учителям, последних «мотивируют» увольнением за несогласие. На заседание управляющего совета школы вопрос не выносился.
«Почему не запущены были механизмы информирования и открытого голосования? Учителя имеют частичную информацию. Многие родители вообще до недавнего времени были не в курсе о грядущем слиянии. Нас хотят поставить перед фактом?» — спрашивают родители.
Они опасаются, что присоединение не обойдётся без изменений в педагогическом коллективе (увольнений учителей) и в целом условий образования в школе, которую они уже выбрали для своих детей — особенно это важно для младших классов. Некоторые перешли в школу 609 из соседнего лицея 1557 из-за несогласия с траекторией и системой образования, а теперь у семей сразу нескольких крупных микрорайонов фактически не будет возможности выбрать для учёбы какую-либо другую школу в шаговой доступности, кроме 1557 — её подразделения работают на территории 3 и 5 микрорайонов Зеленограда и в МЖК, а все подразделения школы 609 расположены в 3 микрорайоне.
«Когда школа становится неуправляемой ввиду большого количества управляемых единиц, нельзя переносить подобный опыт на остальные школы и уж тем более нельзя присоединять другие школы! Не лучше ли обратить силы на устранение проблем внутри школы 1557, а не гнаться за расширением зоны влияния, получение дополнительного бюджета и увеличения площадей», — пишут родители.
Слияния других школ, по мнению родителей, привели к тому, что ученики и учителя вынуждены перемещаться между школьными зданиями одного комплекса, зачастую в течение одного учебного дня. В школе 1557, например, классы разных ступеней и профилей собраны в разных зданиях, для многих детей и родителей это означает невозможность учёбы рядом с домом. Родители опасаются и «выдавливания» из школы 1557 слабых детей «в погоне за рейтингами», дискриминации детей по их способностям — того, чего в школе 609 не было, в отличие от «высокорейтингового» лицея 1557.
Укрупнение образовательных комплексов завершилось в Зеленограде несколько лет назад и привело к сокращению числа школ с 50 до 18 — в среднем по одному образовательному комплексу на микрорайон, в состав каждого из которых входят несколько школ и детсадов. Последняя из попыток объединения была предпринята школами 1692 (10 микрорайон) и 853 (9 и 11 микрорайон), но завершилась ничем — после общего опроса родителей комплекса 1692, на проведении которого они настояли, выяснилось, что подавляющее большинство против объединения.
«Мы солидарны с родительской общественностью школы № 1692, которые смогли отстоять права своих детей по выбору школы, — заявляют родители, протестующие против объединения. — Мы хотим сохранить суверенитет нашей школы, чтобы наши дети продолжали учиться у наших учителей!»
Петиция направлена министру образования РФ Ольге Васильевой и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить суверенитет школы 609.
— Вопрос о слиянии еще только рассматривается в педколлективе, к родителям попала преждевременная внутренняя информация. У нас есть предложения о присоединении от нескольких школ, по-соседски мы дружим со школой 1557, проводим совместные мероприятия. Присоединение — это перспектива развития для нашего образовательного комплекса и нашего контингента детей и родителей. Сегодня ни количество детей, ни наша материальная база не позволяют нам удовлетворять потребности развития учеников — открывать инженерные, кадетские, физмат-классы. Мы не можем участвовать в разных конкурсах по экологии, робототехнике, физике и других, они проходят мимо нас. Если у нас в детсадах есть свободные места, а в соседних школах их не хватает — правильно и выгодно сделать так, чтобы площади не пустовали. Поэтому присоединение поддерживают и педагоги. Но пока всё на самой первой стадии.
Какая реакция у учителей? Они согласны подумать. Окончательное решение, вероятно, будет принято не раньше, чем через полгода — мы не торопимся. На обсуждение родителей мы вынесем это после педагогов, проведем соцопрос, а затем соберется и управляющий совет. Сейчас через классных руководителей мы определяем удобные даты проведения родительских собраний по параллелям классов (из-за вместимости зала). Планируем с понедельника начинать разъяснительную работу с родителями. Они уже сейчас могут подходить к своим классным руководителям и уточнять, когда будет собрание.
Ко мне подошел ребенок, сказал: «Я против» — «Почему» — «Не хочу, чтобы учителя потеряли работу» — «А почему ты решил, что потеряют?» — «Я так подумал». Хочу сказать, что присоединение будет только в том случае, если все учителя останутся при своих рабочих местах. Ведь куда бы мы не присоединились, мы останемся со своими детьми, и те же учителя продолжат их учить.
Я удивлена цифре в 400 (на 15 ноября) голосов под петицией, потому что в разговорах с классными руководителями многие родители поддерживали объединение — они понимают возможности материальной базы школы 1557 и всего того, что лицей может предложить. Коллектив тоже не возражает, поддерживает слияние, коллективу нужно развитие.
— Мы узнали о слиянии от сотрудника одной из школ 1557, причем решение это уже приняли чиновники, даже известно, кто именно, и в школах уже готовят документы. Воспитателям в детсадах 3 микрорайона администрация сообщила, что слияние состоится с 1 декабря и нужно всё сделать тихо, но родители тут же разнесли это известие по всему микрорайону. И только после появления петиции в школе заговорили о родительских собраниях.
Наш класс первым сактивничал, мы-то знаем, что такое слияние. Мы узнали всё утром в понедельник (13 ноября), сразу же начали звонить родители, которые «убежали» из 1557 — буквально в слезах. Учителя тоже серьезно обеспокоены, так как администрация делает недопустимые вещи. Есть мнение, что у и.о.директора личный интерес к слиянию — только в этом случае она останется при своей должности. А родители уже не только подписывают петицию, но и обратились в прокуратуру.
Со вчерашнего дня началась травля учителей вплоть до публичных оскорблений. «Если вы будете против, вы будете уволены» — это цитата слов директора. Угрожают тем учителям, ради которых мы привели детей в эту школу. Ни один педагог не будет уволен? Это ложь и манипуляции, любое слияние проходит с сокращением сотрудников, так было во всех школах Москвы. Говорят, нашего любимого директора Шкутову (бывший директор школы 609) убрали из-за отказа присоединяться.
Дети рассказывают, что в школе начали давить и на них. А они подписывают петицию, что удивительно, и развешивают по школе листовки против слияния. Ситуация вызвала такой резонанс, какого не было никогда.
— Я не видела петиции родителей школы 609 и не понимаю, какое лицей 1557 имеет отношение к школе 609. Лицей не занимается присоединением и поглощением других школ. Газета Zelenograd.ru ведёт редакторский троллинг лицея 1557. Никакой официальной информации на тему объединения нет. Школа 609 самостоятельное юридическое лицо, она сама просчитывает варианты и сама определит, что ей делать. Хватит будоражить общественность.
Вопрос объединения вообще не зависит ни от администрации 1557, ни 609, он зависит только от родителей — захотят они учиться в 1557, они будут там учить детей. Вы без конца дискутируете, нужны образовательные комплексы или нет, хотя присоединения уже давным-давно состоялись. Объясните людям, как идёт процесс объединения: всё решают родители. Если родители школы 609 обратятся в лицей 1557, чтобы обучаться в нём, лицей с радостью их примет — дети записываются через портал госуслуг и зачисляются в школу. Мы никого никуда никогда не тащим, у нас самодостаточная организация. Родитель — главное действующее лицо в воспитании и образовании, именно он принимает решение, где и как учить ребенка.
Отношение к школе 609 у нас очень доброжелательное, мы находимся на одной территории района Савёлки и сотрудничаем: дети школы 609 ходят в «Курчатовские лаборатории» школы 1557, занимаются в нашем подразделении дополнительного образования. Школа 609 вышла к нам с предложением о совместных программах. У них нет «курчатовского» оборудования, оборудования для инженерных классах. У нас почти 200 детей занимаются на «курчатовском» оборудовании, часть этих детей — из школы 609. Ряд родителей подходили ко мне с вопросами о переводе. Подходили родтители дошкольников, так как скоро начнется зачисление в первый класс. Действительно, мы забираем очень много детей из детсадов школы 609, но это решение самих родителей, которые выбирают образовательную среду лицея. Мы единственное учреждение в городе, которое взяло на себя предпрофессиональное образование в полном объёме: у нас есть кадетские, инженерные, академические, медицинские и другие профильные классы. Понятно, почему родители хотят к нам. Но это не имеет никакого отношения к поглощению школы 609.
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Очень хотелось бы сейчас обрушить свой гнев на безумное объединение, в котором окончательно утратится самобытность каждой из школ. Однако, надо понимать, что объединение - не совсем частная инициатива "зажравшихся" руководителей так называемого лицея. Под слияние искуссно подведена вполне лицеприятная и на первый взгляд прогрессивная доктрина.
http://youtu.be/PxlrJk4PBGU
Пожалуйста, послушайте выступление Германа Грефа перед директорами школ. Любопытные футуристические выкладки (синтетические чипсы под видом диетического картофельного пюре).
Отредактировано: 16-11-2017, 14:50
-не понимаю, какое лицей 1557 имеет отношение к школе 609.