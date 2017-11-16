«Почему не запущены были механизмы информирования и открытого голосования? Учителя имеют частичную информацию. Многие родители вообще до недавнего времени были не в курсе о грядущем слиянии. Нас хотят поставить перед фактом?» — спрашивают родители.

Они опасаются, что присоединение не обойдётся без изменений в педагогическом коллективе (увольнений учителей) и в целом условий образования в школе, которую они уже выбрали для своих детей — особенно это важно для младших классов. Некоторые перешли в школу 609 из соседнего лицея 1557 из-за несогласия с траекторией и системой образования, а теперь у семей сразу нескольких крупных микрорайонов фактически не будет возможности выбрать для учёбы какую-либо другую школу в шаговой доступности, кроме 1557 — её подразделения работают на территории 3 и 5 микрорайонов Зеленограда и в МЖК, а все подразделения школы 609 расположены в 3 микрорайоне.

«Когда школа становится неуправляемой ввиду большого количества управляемых единиц, нельзя переносить подобный опыт на остальные школы и уж тем более нельзя присоединять другие школы! Не лучше ли обратить силы на устранение проблем внутри школы 1557, а не гнаться за расширением зоны влияния, получение дополнительного бюджета и увеличения площадей», — пишут родители.

Слияния других школ, по мнению родителей, привели к тому, что ученики и учителя вынуждены перемещаться между школьными зданиями одного комплекса, зачастую в течение одного учебного дня. В школе 1557, например, классы разных ступеней и профилей собраны в разных зданиях, для многих детей и родителей это означает невозможность учёбы рядом с домом. Родители опасаются и «выдавливания» из школы 1557 слабых детей «в погоне за рейтингами», дискриминации детей по их способностям — того, чего в школе 609 не было, в отличие от «высокорейтингового» лицея 1557.

Укрупнение образовательных комплексов завершилось в Зеленограде несколько лет назад и привело к сокращению числа школ с 50 до 18 — в среднем по одному образовательному комплексу на микрорайон, в состав каждого из которых входят несколько школ и детсадов. Последняя из попыток объединения была предпринята школами 1692 (10 микрорайон) и 853 (9 и 11 микрорайон), но завершилась ничем — после общего опроса родителей комплекса 1692, на проведении которого они настояли, выяснилось, что подавляющее большинство против объединения.

«Мы солидарны с родительской общественностью школы № 1692, которые смогли отстоять права своих детей по выбору школы, — заявляют родители, протестующие против объединения. — Мы хотим сохранить суверенитет нашей школы, чтобы наши дети продолжали учиться у наших учителей!»

Петиция направлена министру образования РФ Ольге Васильевой и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить суверенитет школы 609.