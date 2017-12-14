96% родителей ответили, что довольны обучением в школе 609, большинство устраивает образовательная траектория школы, а эмоционально комфортное состояние их детей для них важнее статуса школы (который выше у бывшего лицея 1557). Родители выделили также ценность индивидуального подхода в обучении. 72% опрошенных считают, что администрация школы не в праве самостоятельно принимать решение о структурных изменениях.

«Меня все устраивает в школе 609. Я хочу, чтобы у наших учителей была возможность спокойно работать и получать достойную зарплату. Чтобы нашим детям не пришлось в течение рабочего дня ходить по разным корпусам и филиалам, рискуя или заболеть, или вообще не дойти. Хочу чтобы школа была уютным домом для детей, родителей и педагогов, а не огромным, безликим монстром, которому нет никакого дела до отдельно взятого человека», — это один из аргументов родителей, содержащихся в анкетах

Многие родители пишут, что выбрали гуманитарный профиль, исходя из способностей детей, и объединение с лицеем, в котором традиционно профильными являются технические предметы, может вызвать дискриминацию детей. Высказывают и опасения, что присоединение повлечет за собой увольнение хороших педагогов, сокращение коррекционного сопровождения детей, снижение возможности быстро «разруливать» внутренние школьные проблемы. Были редкие голоса с аргументами: «Объединение расширит возможность к обучению и доступ к Курчатовскому оборудованию. Возможность более широко выбирать специализацию».

Как сообщили родители, администрация планирует провести анонимное анкетирование учителей. В целом родители удовлетворены тем, что удалось запустить демократический процесс голосования, и «тихого» слияния школ не произошло, но пока официальное решение по этому вопросу не объявлено, напряжённость у родителей остаётся.

Оперативные комментарии по текущей ситуации администрация школы 609 предоставить Zelenograd.ru отказалась.

Петицию родителей «Остановите поглощение школы №609 г.Зеленограда» по состоянию на 14 декабря подписали уже более 1050 человек.