С середины ноября в зеленоградской школе 609 обсуждают перспективы объединения со школой 1557 (бывший лицей). Активная позиция родителей учеников школы 609, которые протестовали против слияния, спровоцировала открытую дискуссию — в школе начались родительские собрания, где администрация отвечала на вопросы родителей о плюсах и минусах присоединения к лицею. На собраниях прошло и общее анкетирование, о его результатах Zelenograd.ru рассказали сами родители.
С 21 ноября до 8 декабря администрация школы провела анонимный анкетный опрос родителей, интересуясь как прямыми ответами «за» или «против» объединения, так и аргументами голосовавших. В том числе анкета предлагала оценить качество образования в школе 609 по нескольким пунктам. К обработке результатов были привлечены наблюдатели от родителей. Подавляющее большинство родителей — 80% из проголосовавших 1088 человек — высказались против объединения.
Родители отмечают, что по неизвестным причинам администрация школы еще не обнародовала данные голосования на стенде школы.
96% родителей ответили, что довольны обучением в школе 609, большинство устраивает образовательная траектория школы, а эмоционально комфортное состояние их детей для них важнее статуса школы (который выше у бывшего лицея 1557). Родители выделили также ценность индивидуального подхода в обучении. 72% опрошенных считают, что администрация школы не в праве самостоятельно принимать решение о структурных изменениях.
«Меня все устраивает в школе 609. Я хочу, чтобы у наших учителей была возможность спокойно работать и получать достойную зарплату. Чтобы нашим детям не пришлось в течение рабочего дня ходить по разным корпусам и филиалам, рискуя или заболеть, или вообще не дойти. Хочу чтобы школа была уютным домом для детей, родителей и педагогов, а не огромным, безликим монстром, которому нет никакого дела до отдельно взятого человека», — это один из аргументов родителей, содержащихся в анкетах
Многие родители пишут, что выбрали гуманитарный профиль, исходя из способностей детей, и объединение с лицеем, в котором традиционно профильными являются технические предметы, может вызвать дискриминацию детей. Высказывают и опасения, что присоединение повлечет за собой увольнение хороших педагогов, сокращение коррекционного сопровождения детей, снижение возможности быстро «разруливать» внутренние школьные проблемы. Были редкие голоса с аргументами: «Объединение расширит возможность к обучению и доступ к Курчатовскому оборудованию. Возможность более широко выбирать специализацию».
Как сообщили родители, администрация планирует провести анонимное анкетирование учителей. В целом родители удовлетворены тем, что удалось запустить демократический процесс голосования, и «тихого» слияния школ не произошло, но пока официальное решение по этому вопросу не объявлено, напряжённость у родителей остаётся.
Оперативные комментарии по текущей ситуации администрация школы 609 предоставить Zelenograd.ru отказалась.
Петицию родителей «Остановите поглощение школы №609 г.Зеленограда» по состоянию на 14 декабря подписали уже более 1050 человек.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ДЕКАБРЕ
-
Скидка на плитку
10%