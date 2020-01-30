Накануне своего ухода с поста министра просвещения Ольга Васильева объявила, что министерство собирается предоставить школам выбор — ставить в аттестаты по музыке, физкультуре и ИЗО оценки или «зачет—незачет». Некоторые школы Москвы уже использовали в своей практике выставление зачётов вместо оценок по этим предметам, а мнения самих учителей противоречивые.
С предложением заменить оценки по пятибалльной шкале на систему «зачёт—незачёт» по трём школьным предметам Ольга Васильева выступила перед 1 сентября, на общероссийском родительском собрании. И в январе подтвердила — министерство готовит новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, который закрепит право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».
«В некоторых школах уже давно используют „зачет—незачет“ или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: 5, 4, 3 , — пояснила Васильева. — Подчеркну: выбор останется за школой. Существуют разные подходы к оцениванию. Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на „отлично“, но ставить „тройку“ в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно».
Фактически в Москве ряд школ уже давно используют безотметочную систему, прокомментировала для «Зеленоград.ру» историю вопроса директор школы 1252 имени Сервантеса Ирина Анурова: «У нас, например, в начальных классах по ИЗО, физкультуре и музыке ставят „зачет“ или „незачет“». Введение такой системы поможет объективно оценивать способности каждого ребенка, исходя из его индивидуальных особенностей, считает директор.
До сих пор в аттестат выставляли только отметки по всем предметам — этот порядок был установлен приказом Минобрнауки от 14.02.2014 №115 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (в редакции приказа от 09.01.2017 №3), сообщили в департаменте образования и науки Москвы.
Сведений о том, когда можно ожидать повсеместного введения «зачётов», ведомство не имеет. Как и подробностей о том, как конкретно эти нормы будут работать для учеников: например, как будут организованы исключения — выставление оценок по музыке, физкультуре и ИЗО тем детям, которым необходимы именно оценки для поступления в профильные вузы.
«Зеленоград.ру» расспросил о нововведении учителей — и получил противоречивые мнения, но преобладает негативное отношение к введению зачётной системы. Многие считают, что при этом снизится мотивация детей. К тому же, директора не дадут ставить «незачёт», как сейчас не дают ставить «двойки», отмечает один из учителей.
«В начальной школе я была бы не против работать по системе зачёт/незачет. В среднем звене отметка является неким мотиватором детей к работе на уроке музыки. Каким бы интересным не был материал, как бы сильно ты не выпрыгивал из штанов, при такой системе у многих полетит всё», — говорит учитель музыки.
«ИЗО и музыка и так уже у родителей за предмет не считаются, так если ещё и зачет-незачет ввести, то совсем забьют на нас с нашими предметами. И никакого духовного и культурного роста в нашей стране не будет совсем», — согласен учитель ИЗО.
Мотивация учителей тоже упадёт: «У меня пропадет всякое желание преподавать МХК за зачет/незачет. Так и так „зачет“ будет, так зачем напрягаться», — считает еще один преподаватель. Среди прочего педагоги напоминают, что оценки нужны для расчёта среднего балла аттестата при поступлении за границу, и спрашивают — а как же без оценок будут аттестовываться учителя по этим предметам?
Впрочем, похоже, недовольны зачетной системой в основном профильные учителя. «Инициатива отличная. У нас все предметники за. Ноют только толстые физруки и препод музыки», — заявил другой участник обсуждения.
В поддержку «зачётов» высказали и более аргументированное мнение: «Коллеги, разработайте требования к получению оценки „зачтено“ и в путь. В вузах, скажем, для этого используют рейтинговую систему. Вам что мешает? […] Обычный рейтинг с четко прописанными требованиями, чтобы при необходимости рейтинговый балл можно было перевести в оценку при дифференцированном зачете. Балл за посещение каждого урока. Плюс баллы за оценку на уроке (оценки от 2 и ниже считать равными 0 баллов). Считаем минимум — меньше 50% баллов за четверть (минимум не набран — не зачтено), и максимум — посещены все уроки, за каждый получена оценка 5. Определяем, сколько баллов будет „стоить“ оценка 3, сколько 4, сколько 5 для диффзачета, и всё».
Подобный опыт подробно описывает педагог с опытом школьного учителя музыки Эльвира Федюшина — для своих уроков она разрабатывала самые разнообразные задания с четкими критериями оценивания, учитывая, что у детей могут быть разные способности и таланты к музыке, но это не должно мешать познакомить их с предметом максимально хорошо. «Урок музыки — это не только пение! — Пишет Эльвира Федюшина. — Мы с детьми пели, слушали музыку, сравнивали, анализировали, читали стихи и произведения, связанные с музыкой, изучали нотную грамоту, сочиняли и дирижировали хором с ритмическим аккомпанементом. Чем больше видов деятельности на уроке, чем больше заданий, тем больше баллов за урок мог получить любой ребенок вне зависимости от своих способностей. Баллы суммировались и превращались в отметку».
Однако, замену оценок на «зачёты» Федюшина тоже оценивает негативно — если не оставить ни оценок, ни баллов, это до крайности упростит взаимоотношения учителя и ученика. «С отменой оценки учитель теряет не силовой инструмент воздействия на ученика, а творческий, когда разными путями, шаг за шагом развивает и мотивирует ребенка к обучению. Чем обернется эта инициатива для детей? Для одних — вздохами облегчения и официальным дуракавалянием. Для других — угасанием интереса, сужением кругозора, я бы даже сказала, деградацией в развитии. Пострадает ли сам предмет? Думаю, да».
Неизвестно, в каких зеленоградских школах уже применяли на практике зачётную систему, как в московской школе 1252, — в департаменте образования об этом не сообщили, — но зачёты уже вовсю работают в другой плоскости: по этим же предметам, музыке, физкультуре и ИЗО, школьникам идут в зачёт дополнительные занятия в музыкальных и художественных школах, школах искусств, спортивных школах и секциях. Сейчас эти зачёты трансформируются в оценки, — понятно, что по умолчанию это «пятёрки» , — но при введении новой системы можно будет напрямую проставлять «зачёты» в аттестаты .
Право на зачёт результатов освоения дополнительных образовательных программ официально имеет любой школьник по закону «Об образовании». Вторым основанием для этого являются локальные акты школы. Например, в зеленоградской школе 1557 принято «Положение о проведении уроков физической культуры», согласно которому 10-11-классники могут быть освобождены от уроков физкультуры по заявлению родителей и официальному письму из спортшколы или спортклуба — так как они систематически посещают занятия спортом и имеют высокий уровень физподготовки.
Школьную программу физкультуры они могут осваивать также дистанционно. Кроме того, сама школа предлагает старшеклассникам для посещения целый ряд бесплатных спортивных кружков взамен общих уроков физкультуры: ОФП, регби, баскетбол, волейбол, рукопашный бой, шахматы и даже хип-хоп. Всё это — в рамках проекта «Урок-секция», в котором участвует ряд московских школ и который направлен на формирование индивидуальных траекторий физического развития детей.
Школьники, которые получают музыкальное или художественное образование в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры (музыкальные школы, художественные школы, школы искусств), также имеют право на зачёт освоения программ по предметам «Музыка» и «ИЗО» с освобождением от посещения занятий по этим предметам. Основание — инструктивное письмо от 31.08.2018 года, подписанное руководством департаментов образования и культуры Москвы.