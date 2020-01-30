Учителя: без оценок упадёт мотивация

«Зеленоград.ру» расспросил о нововведении учителей — и получил противоречивые мнения, но преобладает негативное отношение к введению зачётной системы. Многие считают, что при этом снизится мотивация детей. К тому же, директора не дадут ставить «незачёт», как сейчас не дают ставить «двойки», отмечает один из учителей.

«В начальной школе я была бы не против работать по системе зачёт/незачет. В среднем звене отметка является неким мотиватором детей к работе на уроке музыки. Каким бы интересным не был материал, как бы сильно ты не выпрыгивал из штанов, при такой системе у многих полетит всё», — говорит учитель музыки.

«ИЗО и музыка и так уже у родителей за предмет не считаются, так если ещё и зачет-незачет ввести, то совсем забьют на нас с нашими предметами. И никакого духовного и культурного роста в нашей стране не будет совсем», — согласен учитель ИЗО.

Мотивация учителей тоже упадёт: «У меня пропадет всякое желание преподавать МХК за зачет/незачет. Так и так „зачет“ будет, так зачем напрягаться», — считает еще один преподаватель. Среди прочего педагоги напоминают, что оценки нужны для расчёта среднего балла аттестата при поступлении за границу, и спрашивают — а как же без оценок будут аттестовываться учителя по этим предметам?

Впрочем, похоже, недовольны зачетной системой в основном профильные учителя. «Инициатива отличная. У нас все предметники за. Ноют только толстые физруки и препод музыки», — заявил другой участник обсуждения.

В поддержку «зачётов» высказали и более аргументированное мнение: «Коллеги, разработайте требования к получению оценки „зачтено“ и в путь. В вузах, скажем, для этого используют рейтинговую систему. Вам что мешает? […] Обычный рейтинг с четко прописанными требованиями, чтобы при необходимости рейтинговый балл можно было перевести в оценку при дифференцированном зачете. Балл за посещение каждого урока. Плюс баллы за оценку на уроке (оценки от 2 и ниже считать равными 0 баллов). Считаем минимум — меньше 50% баллов за четверть (минимум не набран — не зачтено), и максимум — посещены все уроки, за каждый получена оценка 5. Определяем, сколько баллов будет „стоить“ оценка 3, сколько 4, сколько 5 для диффзачета, и всё».

Подобный опыт подробно описывает педагог с опытом школьного учителя музыки Эльвира Федюшина — для своих уроков она разрабатывала самые разнообразные задания с четкими критериями оценивания, учитывая, что у детей могут быть разные способности и таланты к музыке, но это не должно мешать познакомить их с предметом максимально хорошо. «Урок музыки — это не только пение! — Пишет Эльвира Федюшина. — Мы с детьми пели, слушали музыку, сравнивали, анализировали, читали стихи и произведения, связанные с музыкой, изучали нотную грамоту, сочиняли и дирижировали хором с ритмическим аккомпанементом. Чем больше видов деятельности на уроке, чем больше заданий, тем больше баллов за урок мог получить любой ребенок вне зависимости от своих способностей. Баллы суммировались и превращались в отметку».

Однако, замену оценок на «зачёты» Федюшина тоже оценивает негативно — если не оставить ни оценок, ни баллов, это до крайности упростит взаимоотношения учителя и ученика. «С отменой оценки учитель теряет не силовой инструмент воздействия на ученика, а творческий, когда разными путями, шаг за шагом развивает и мотивирует ребенка к обучению. Чем обернется эта инициатива для детей? Для одних — вздохами облегчения и официальным дуракавалянием. Для других — угасанием интереса, сужением кругозора, я бы даже сказала, деградацией в развитии. Пострадает ли сам предмет? Думаю, да».