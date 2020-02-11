Обращений к префектуру и мэрию от зеленоградцев по поводу гололёда в декабре-феврале было достаточно много. «Пешеходный переход к детской поликлинике в 3 районе не очищен от наледи». «Муж сегодня упал рядом с корпусом 627, подскользнувшись на льду, сильно ударился копчиком». «Путь от остановки Ледовый дворец в сторону бульварной зоны и дома 2034 не посыпан ничем». «Дорожка от корпуса 900 к корпусу 908 под наклоном и очень скользкая. Ее не всегда обрабатывают реагентами и, чтобы пройти, приходится выходить на проезжую часть».

Большинство обращений на портал «Наш город» связаны с гололёдом во дворе. «Корпус 126, у 1-го подъезда не очищают ступеньки, по ним сложно спускаться. Хорошо, что сегодня все растаяло. Спуск для колясок, как ледяная горка, можно только сползти. У дворника, убирающего около корпуса 129, спросила, почему не применяют реагенты или песок? Он ответил, что использовать реагенты и песок им запретило руководство домоуправления» — это из одного типичного обращения на портал.

В ответах сообщают, что обработка выполнена, а с «Жилищником» проведена разъяснительная работа (управой района). Иногда добавляют про регламент зимней уборки. «Решение о необходимости использования противогололедных материалов принимается оперативным городским штабом с оформлением факсограммы на обработку, которая утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы».