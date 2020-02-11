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Ребенок разбил голову на детской площадке из-за гололёда. Почему так происходит? 11.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошёл на прошлой неделе на детской площадке у корпуса 1015. Площадка обледенела, «Жилищник» никак её не обработал от гололёда. Ребёнок поскользнулся, упал и получил сотрясение мозга. Обращений о гололёде много, а дворники неофициально сообщают, что им запрещают использовать реагенты и песок в некоторых местах.

Раньше во время гололёда дорожки на площадке посыпали песком, рассказала «Зеленоград.ру» мама ребёнка. А сейчас почему-то нет. В последние зимы за детскими площадками хорошо следили: убирали снег с дорожек между скамейками и игровыми элементами. Но в этом году снега мало, убирать особо нечего. Обрабатывают ли при этом дворники детские площадки реагентом или песком, неизвестно.

Получившего травму ребёнка хотели госпитализировать, но родители отказались — из-за вируса в больницах сейчас лучше не лежать. В «Жилищнике района Крюково» лишь «приняли заявку», но лёд не почистили.

В таких ситуациях, если ребенка привозят в травмпункт, там должны спросить и зафиксировать, где и при каких обстоятельствах произошла травма. В зависимости от ответа информацию передают в органы исполнительной власти или в полицию. При этом фиксируется лишь тот факт, что человек упал на улице. Если он хочет зафиксировать факт падения на обледеневшей дороге, он должен сам об этом сказать. Тогда появится возможность оштрафовать управляющую компанию за лёд на пешеходных дорожках. Или обратиться в суд с иском о компенсации причинённого ущерба (например, затрат на лечение). Правда, доказать это не так просто.

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Обращений к префектуру и мэрию от зеленоградцев по поводу гололёда в декабре-феврале было достаточно много. «Пешеходный переход к детской поликлинике в 3 районе не очищен от наледи». «Муж сегодня упал рядом с корпусом 627, подскользнувшись на льду, сильно ударился копчиком». «Путь от остановки Ледовый дворец в сторону бульварной зоны и дома 2034 не посыпан ничем». «Дорожка от корпуса 900 к корпусу 908 под наклоном и очень скользкая. Ее не всегда обрабатывают реагентами и, чтобы пройти, приходится выходить на проезжую часть».

Большинство обращений на портал «Наш город» связаны с гололёдом во дворе. «Корпус 126, у 1-го подъезда не очищают ступеньки, по ним сложно спускаться. Хорошо, что сегодня все растаяло. Спуск для колясок, как ледяная горка, можно только сползти. У дворника, убирающего около корпуса 129, спросила, почему не применяют реагенты или песок? Он ответил, что использовать реагенты и песок им запретило руководство домоуправления» — это из одного типичного обращения на портал.

В ответах сообщают, что обработка выполнена, а с «Жилищником» проведена разъяснительная работа (управой района). Иногда добавляют про регламент зимней уборки. «Решение о необходимости использования противогололедных материалов принимается оперативным городским штабом с оформлением факсограммы на обработку, которая утверждается Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы».

Идёт 21-й век, правительство Москвы рапортует о космических корабл об электронных выборах, электронных медицинских картах, электронном документообороте, но чтобы посыпать пешеходную дорожку реагентом, надо по-прежнему ждать факса из мэрии.

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На сообщения жителей типа «дворник сказал, что использовать реагенты запретило руководство» власти не отвечают. Но источник «Зеленоград.ру» в «дворницкой» среде подтвердил, что подобное указание было в конце января. «Заставили подписать бумажку, запрещающую раскидывать реагенты или песок возле автобусных остановок, — сказал дворник. — Я спросил, а что будет, если кто-то упадет на остановке. Ответили: «Не волнуйтесь, за все будет отвечать ваше начальство».

Кто больше виноват в том, что ребенок поскользнулся на детской площадке?
Взрослый, который не уследил за ребенком
Коммунальщики, не обработавшие площадку
Все в какой-то мере виноваты
Проголосовали 120 человек
Метки:
жкх, микрорайон 10, уборка улиц и дворов, травма, детская площадка
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Обсуждение
Татьяна Федянина
9 часов назад
Маме - обязательно зафиксировать травму в травмпункте,что гл. управы Журба всё- таки ответил и это не первый случай травмы детей на детских площадках района Силино,потому что молчите. Регистрируйтесь на портале "Наш Город". Нас активистов мало и мы не можем физически осилить ВСЮ территорию Силино.
Майкл Маерс
6 часов назад
Да ни кто,ни в чём не виноват.Детская площадка это экстрим и все добровольно идут на неё,а на ней может подскользнуться и однолетний и столетний экстримал.
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