Миша в состоянии шока каким-то образом дошел домой и только потом начались боли. Из травмпункта мальчика срочно отправили в Тушинскую больницу. 10 и 14 августа в отделении травматологии сделали две операции — почему-то вместо того, чтобы совместить сломанные части кости и поставить пластины, хирурги вбили в кость две металлические спицы Бека. В результате сломанная кость раскрошилась — её раздробили спицы, — в ней образовались осколки. 14 августа сделали повторную операцию. При этом наркоз не подействовал в полной мере: мальчик чувствовал сильнейшую боль, чувствовал, как вытаскивают спицы и забивают другие, но был обездвижен, ничего не мог сделать.

Из больницы мальчика выписали с температурой и воспалением под гипсом. Мише становилось все хуже. В конце октября встал вопрос об ампутации части ноги: на месте перелома образовался гноящийся и кровоточащий свищ, оттуда выходили раздробленные кости. Понадобилось еще семь операций. О Тушинской больнице речь уже не шла — Миша с ужасом вспоминал о том, что там пережил. «От ампутации Мишу спас врач зеленоградского детского травмпункта Дмитрий Федорович Белоусов, за что я ему безмерно благодарна», — говорит Нина Сытькова.

В результате нога деформирована, она болела у Михаила все эти годы, болит и сейчас, он постоянно принимает обезболивающие.