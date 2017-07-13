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Как мальчик получил компенсацию за травму на детской площадке спустя десять лет 13.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Десять лет назад 12-летний Миша, катаясь на качелях, получил сложный перелом берцовой кости. Ему сделали десять операций, ногу едва удалось спасти от ампутации. Коммунальщики сразу признали, что виноваты, и убрали такие качели во всем городе. Но спустя много лет мама мальчика решила добиться компенсации в суде. Рассказываем, чем закончилась эта давняя история.

Травма и злоключения в больнице

9 августа 2007 года Миша качался на качелях возле корпуса 235 вместе с одноклассником, рассказала Zelenograd.ru его мама Нина Сытькова. Ноги он поставил на подножки, как и положено. На подножке была полностью стерта краска, то есть они были совершенно гладкие и скользкие. В полете правая нога мальчика соскочила с подножки и мгновенно зацепилась за нижнюю перекладину качелей. В следующий миг сама перекладина ударила по ноге, разбив мощнейшим ударом большеберцовую кость.

Миша в состоянии шока каким-то образом дошел домой и только потом начались боли. Из травмпункта мальчика срочно отправили в Тушинскую больницу. 10 и 14 августа в отделении травматологии сделали две операции — почему-то вместо того, чтобы совместить сломанные части кости и поставить пластины, хирурги вбили в кость две металлические спицы Бека. В результате сломанная кость раскрошилась — её раздробили спицы, — в ней образовались осколки. 14 августа сделали повторную операцию. При этом наркоз не подействовал в полной мере: мальчик чувствовал сильнейшую боль, чувствовал, как вытаскивают спицы и забивают другие, но был обездвижен, ничего не мог сделать.

Из больницы мальчика выписали с температурой и воспалением под гипсом. Мише становилось все хуже. В конце октября встал вопрос об ампутации части ноги: на месте перелома образовался гноящийся и кровоточащий свищ, оттуда выходили раздробленные кости. Понадобилось еще семь операций. О Тушинской больнице речь уже не шла — Миша с ужасом вспоминал о том, что там пережил. «От ампутации Мишу спас врач зеленоградского детского травмпункта Дмитрий Федорович Белоусов, за что я ему безмерно благодарна», — говорит Нина Сытькова.

В результате нога деформирована, она болела у Михаила все эти годы, болит и сейчас, он постоянно принимает обезболивающие.

Помощь города и злополучные качели

Площадка находилась в ведении ДЕЗ №1. Родители мальчика написали претензию. ДЕЗ признал, что качели были потенциально опасны, поскольку установлены с нарушением техники безопасности. Префект потребовал проверить сертификаты оборудования на детских площадках и заявил, что лично проследит, чтобы семья получила компенсацию. Качели этой конфигурации быстро убрали. Впоследствии ДЕЗ-1 оплатил Сытьковым инвалидное кресло, ходунки, костыли, часть лекарств и операций. Но когда понадобилась реабилитация — семья приобрела путевки на лечение в Железноводск, — руководство ДЕЗа заставило родителей написать расписку, что после оплаты санаторно-курортного лечения больше материальных претензий они иметь не будут. Вся тяжесть дальнейшего лечения и многолетнего восстановления легла на плечи молодой семьи. «Мы были молодые и наивные, в юридических вопросах не подкованы», — вспоминает Нина.

После первой неудачной операции Нина пришла на прием к префекту Анатолию Смирнову. Она попросила помочь: во первых, семья жила на пятом этаже «хрущевки» без лифта, а уже тогда было понятно, что мальчика предстоит носить на руках. Сытьковы стояли в очереди на улучшение жилищных условий. Нина просила выделить хотя бы временно квартиру на первом этаже. В этом префект отказал. Во-вторых, Мише нужна была медицинская помощь — повторная операция после первой, неправильно сделанной. «Префект улыбнулся и сказал, что это пустяки, что у него тоже были травмы. Так что заживет», — вспоминает тот разговор Нина. Но все-таки позвонил тогдашнему главврачу зеленоградской больницы Ивану Голоусикову. Тот позвонил в Тушинскую больницу. О чем шел разговор, неизвестно. Но, по словам Нины, лечащий врач в Тушинской сказал ей: «В следующий раз подумайте, прежде чем жаловаться».

Спустя несколько месяцев, когда речь пошла об ампутации, Нина Сытькова обратилась к Голоусикову с просьбой провести томографию, чтобы определить степень поражения травмированной ноги. Но получила отказ — «зеленоградская больница только для пациентов с 14 лет». Несколько лет назад семья Сытьковых уехала жить в Беларусь.

Несправедливая компенсация

Тяжелая травма мальчика изменила жизнь семьи — это постоянное лечение, лекарства, обращение в клиники, постоянные денежные расходы. Не говоря уже о переживаниях за сына. Семья решила взыскать компенсацию за моральный ущерб и обратилась в суд. «Почему сейчас, а не тогда? Дело в том, что я сама стала жертвой (другого) преступления и стала изучать законы, — поясняет Нина Сытькова. — Тогда я впервые в жизни поняла, что сын имеет право на компенсацию морального вреда за тяжелую травму. Срок исковой давности на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, согласно статье 208 ГК РФ, не распространяется». Иск от имени Михаила Сытькова (по доверенности в суд обратилась его мать) был подан к «Жилищнику района Савелки», как правопреемнику ДЕЗ №1. Готовя исковое заявление, Нина Сытькова обратилась в «Жилищник». Там заявили, что никаких документов, связанных с травмой и качелями не осталось, поскольку они хранятся пять лет.

На суде юрист «Жилищника района Савелки» заявил, что мальчик сам виноват — «наверное, скакал и прыгал». Но зеленоградский районный суд не принял во внимание эти заявления и пришел к выводу, что вследствие травмы Михаилу Сытькову бесспорно причинены физические и нравственные страдания. Правда, заявленную сумму ущерба — полтора миллиона рублей — снизил до 70 тысяч рублей.

Суд назначил экспертизу, которая должна была ответить на ряд вопросов. Какова степень тяжести, характер, давность и механизм образования травмы правой ноги Михаила? Могла ли она быть получена при указанных обстоятельствах? Можно ли получить такую травму при правильной эксплуатации качелей? Определением суда, трижды переназначавшем проведение судебно-медицинской экспертизы, оплачивать её равными долями должен истец и ответчик. Нина Сытькова обжаловала это решение в Мосгорсуде, который возложил оплату экспертизы на «Жилищник». Но «Жилищник» отказался платить. Этот факт был расценен судом как признание факта травмирования Михаила Сытькова при указанных в иске обстоятельствах.

Судебный процесс был долгим и сложным, поэтому семья Сытьковых удовлетворена тем, что он состоялся в принципе — надежд было мало из-за давности произошедшего. С другой стороны, сниженную в 20 раз сумму компенсации они считают несправедливой. Слишком много им пришлось пережить.

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Обсуждение
Алексей Караев
6 часов назад
По нашим реалиям 70 это даже много. Вчера Полонского из зала суда освободили, а он 2.3 млрд упёр, нельзя честно жить в этой стране.
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