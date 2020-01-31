В парке Победы решили поставить тележку с мороженым и выпечкой 31.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Невозможность купить еду в самом парке, по мнению многих наших читателей, было одним из семи пунктов, которые надо было срочно исправить: «На весь парк, пляж и дендрарий ни одной кафешки с чаем и пирожками, негде купить стаканчик кофе, бутылку воды. А ведь давно обещали тележки, хотя бы в сезон. В московских парках все это можно найти без труда». Теперь префектура определит места для размещения торговых киосков и тележек. Потом их централизованно выставляют на аукцион. Если найдутся желающие, в парке будут продавать разную еду и напитки — в зависимости от времени года.

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По условиям аукционов, где разыгрывают право торговать с тележки, продавать еду можно круглый год. Такие аукционы уже проводились в 2018 году — для торговли возле городского пруда, Михайловских прудов и Школьного озера. Их выиграла, будучи единственным участником, фирма «Слав инвест сити». Тележку даёт город, арендатор платит за место семь тысяч рублей в месяц (но надо внести задаток — 85 тысяч). В этих зонах отдыха тележки так и не были замечены. Предприниматель сказал, что, во-первых, сами тележки ещё не передали, а во-вторых, погода не способствует торговле.

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А вот у станции Крюково — на Крюковской и Привокзальной площадях — тот же предприниматель торговал с тележек. При этом на аукционах была конкуренция и стартовую цену незначительно, но поднимали. С мая по октябрь основной «тележечный» ассортимент — мороженое, также можно продавать воду, соки, квас и разнообразные снеки: чипсы, сухарики, семечки, орешки, кукурузные палочки и так далее. С октября по май — чай, кофе, пирожки, пончики, булки и те же снеки.

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