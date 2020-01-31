Невозможность купить еду в самом парке, по мнению многих наших читателей, было одним из семи пунктов, которые надо было срочно исправить: «На весь парк, пляж и дендрарий ни одной кафешки с чаем и пирожками, негде купить стаканчик кофе, бутылку воды. А ведь давно обещали тележки, хотя бы в сезон. В московских парках все это можно найти без труда». Теперь префектура определит места для размещения торговых киосков и тележек. Потом их централизованно выставляют на аукцион. Если найдутся желающие, в парке будут продавать разную еду и напитки — в зависимости от времени года.