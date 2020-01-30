Свет включается автоматически, когда заходишь в кабинку — срабатывает датчик движения. Но этот датчик плохо настроен — он выключается слишком быстро, когда движения в кабинке нет. И часто это происходит, когда человек ещё внутри. Не помешала бы инструкция, как в кафе «Андерсон» на площади Юности: «если стало темно не паникуй, похлопай в ладоши или помаши руками». Или перенастроить датчик.

Несмотря на это, такие туалеты в парке — настоящая победа московского коммунального хозяйства.