В парке Победы заработали туалеты. Посмотрели, что внутри и протестировали их — фотографии и отчет 30.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Теперь парк Победы рядом с городским прудом стал «местом культурного досуга» не только номинально — три современные туалетные кабинки, которые поставили здесь во время реконструкции, наконец открыли. Корреспондент «Зеленоград.ру» провел их тест-драйв и остался доволен результатом.

Самое главное впечатление — здесь комфортно, тепло и очень чисто (по крайней мере пока)

Хромированные раковины и унитазы — как в самолетах или «Ласточках». Есть туалетная бумага, жидкое мыло, большое зеркало, вентиляция. Сушилки для рук нет, а бокс для бумажных полотенец оказался пустым.

Туалетный модуль поделен на две части, одна из которых предназначена для маломобильных людей — для заезда есть пандус. Кабинка просторная, рассчитанная на посетителей в инвалидной коляске.

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Свет включается автоматически, когда заходишь в кабинку — срабатывает датчик движения. Но этот датчик плохо настроен — он выключается слишком быстро, когда движения в кабинке нет. И часто это происходит, когда человек ещё внутри. Не помешала бы инструкция, как в кафе «Андерсон» на площади Юности: «если стало темно не паникуй, похлопай в ладоши или помаши руками». Или перенастроить датчик.

Несмотря на это, такие туалеты в парке — настоящая победа московского коммунального хозяйства.

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