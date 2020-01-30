Теперь парк Победы рядом с городским прудом стал «местом культурного досуга» не только номинально — три современные туалетные кабинки, которые поставили здесь во время реконструкции, наконец открыли. Корреспондент «Зеленоград.ру» провел их тест-драйв и остался доволен результатом.
Самое главное впечатление — здесь комфортно, тепло и очень чисто (по крайней мере пока)
Хромированные раковины и унитазы — как в самолетах или «Ласточках». Есть туалетная бумага, жидкое мыло, большое зеркало, вентиляция. Сушилки для рук нет, а бокс для бумажных полотенец оказался пустым.
Туалетный модуль поделен на две части, одна из которых предназначена для маломобильных людей — для заезда есть пандус. Кабинка просторная, рассчитанная на посетителей в инвалидной коляске.
Свет включается автоматически, когда заходишь в кабинку — срабатывает датчик движения. Но этот датчик плохо настроен — он выключается слишком быстро, когда движения в кабинке нет. И часто это происходит, когда человек ещё внутри. Не помешала бы инструкция, как в кафе «Андерсон» на площади Юности: «если стало темно не паникуй, похлопай в ладоши или помаши руками». Или перенастроить датчик.
Несмотря на это, такие туалеты в парке — настоящая победа московского коммунального хозяйства.