Конечную станцию зелёной ветки метро открыли 31 декабря 2017 года, а в конце прошлого года она стала конечной для автобусов 400 «экспресс». Но туалетов возле нового метро не было. Как и магазинов, чтобы купить необходимое по пути домой. Магазины обещают открыть в составе ТПУ «Ховрино» (автовокзал является его частью). Пока же в здании автостанции открыты залы ожидания, лифт, кафе (работает оно или нет, неизвестно, но вывеска есть), комната матери и ребенка.

15 мая на автовокзал «Северные ворота» у метро «Ховрино» перевели часть международных и междугородних автобусных рейсов с автостанции «Тушинская». «Мосгортранс» обещает «максимальное удобство для пассажиров и встречающих, а также высокое качество обслуживания». Расписание рейсов есть на сайте «Мосгортранса», но лучше уточнять его в колл-центре автовокзалов: 8(499)940-08-43.