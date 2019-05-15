Автовокзал «Северные ворота» открылся возле станции метро «Ховрино». Туалет работает на втором этаже здания.
Автовокзал находится слева от выхода из метро №1. Посадка и высадка из автобуса 400 экспресс (Зеленоград — метро «Ховрино») происходит возле другого выхода на улице Дыбенко, но идти до входа в вокзал недалеко, около ста метров. Переносить остановку 400-го к другим выходам из метро или к автовокзалу не планируется, сообщили Zelenograd.ru в «Мосгортрансе».
Конечную станцию зелёной ветки метро открыли 31 декабря 2017 года, а в конце прошлого года она стала конечной для автобусов 400 «экспресс». Но туалетов возле нового метро не было. Как и магазинов, чтобы купить необходимое по пути домой. Магазины обещают открыть в составе ТПУ «Ховрино» (автовокзал является его частью). Пока же в здании автостанции открыты залы ожидания, лифт, кафе (работает оно или нет, неизвестно, но вывеска есть), комната матери и ребенка.
15 мая на автовокзал «Северные ворота» у метро «Ховрино» перевели часть международных и междугородних автобусных рейсов с автостанции «Тушинская». «Мосгортранс» обещает «максимальное удобство для пассажиров и встречающих, а также высокое качество обслуживания». Расписание рейсов есть на сайте «Мосгортранса», но лучше уточнять его в колл-центре автовокзалов: 8(499)940-08-43.
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