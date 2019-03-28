Конечную станцию зелёной ветки метро открыли 31 декабря 2017 года, а в конце прошлого года она стала конечной для автобусов 400 «экспресс». С тех прошло три месяца, но туалета возле метро «Ховрино» так и не появилось. Как и магазинов, чтобы купить необходимое по пути домой. Разбирались, почему так и что с этим делать.
Сейчас почти у каждой станции метро есть туалеты — в торговых центрах возле станций или мобильные кабинки. Или и то, и другое. Про магазины вообще говорить не приходится — они везде.
«В соответствии с утвержденными проектами планировки […] отдельно стоящих туалетов и магазинов возле метро „Ховрино“ не предусмотрено», ответили Zelenograd.ru в префектуре Северного округа Москвы.
Действительно, в конце прошлого года мэр торжественно открыл международный автовокзал. В нём должен быть туалет. Однако вокзал и сейчас представляет собой обычный недострой — и фактически, и по документам (строящийся объект). Открыт только первый этаж с автобусным терминалом. Сходить в туалет или купить что-либо нельзя — негде.
«В составе узла появится здание автовокзала площадью 10,4 тысяч квадратных метров с залом ожидания, кафе, небольшими торговыми площадями и помещениями для обслуживания автобусов», описывает проект ТПУ «Ховрино» столичный Стройкомплекс. Открыть автовокзал власти обещали в феврале-марте, пока этого не произошло.
Нет пока и обещанной перехватывающей парковки у метро, а строительство в составе ТПУ железнодорожной пригородной станции Ховрино-2 отложили до 2021 года. В целом строительство ТПУ планируют завершить в 2022 году.
Кабинки поставить можно, сказали в ГБУ «Доринвест"(отвечает, в числе прочего, за городские общественные туалеты) — если департамент ЖКХ даст соответствующее поручение. Пока его нет.
Общественные туалеты размещаются по схеме, определенной постановлением правительства Москвы от 2012 года. Согласно документу, размещение передвижных туалетов возле станции метро «Ховрино» не предусмотрено.
Мы направили мэру Собянину просьбу установить мобильные туалетные кабинки возле остановки 400-го у метро «Ховрино». Присоединяйтесь к нашей общественной кампании по улучшению работы 400-х автобусов — мы действуем от вашего имени.
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