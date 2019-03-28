Хорошо, не надо отдельно стоящих туалетов, но ведь мэр открыл там автовокзал

Действительно, в конце прошлого года мэр торжественно открыл международный автовокзал. В нём должен быть туалет. Однако вокзал и сейчас представляет собой обычный недострой — и фактически, и по документам (строящийся объект). Открыт только первый этаж с автобусным терминалом. Сходить в туалет или купить что-либо нельзя — негде.

«В составе узла появится здание автовокзала площадью 10,4 тысяч квадратных метров с залом ожидания, кафе, небольшими торговыми площадями и помещениями для обслуживания автобусов», описывает проект ТПУ «Ховрино» столичный Стройкомплекс. Открыть автовокзал власти обещали в феврале-марте, пока этого не произошло.

Нет пока и обещанной перехватывающей парковки у метро, а строительство в составе ТПУ железнодорожной пригородной станции Ховрино-2 отложили до 2021 года. В целом строительство ТПУ планируют завершить в 2022 году.