Транспортно-пересадочный узел «Ховрино» с двумя пешеходными мостами и автовокзалом открылся 28 декабря.

Мосты свяжут районы Ховрино и Западное Дегунино, разделенные железной дорогой. Раньше, чтобы добраться до станции метро «Ховрино», нужно было преодолеть около трех километров наземным транспортом, теперь есть прямой проход к метро. Он почти в пять раз короче и дает экономию времени примерно в 40 минут. Пешком можно дойти за 8 минут.

Один из мостов проходит под Северо-Восточный хордой и над главными путями Октябрьской железной дороги. Стены сделали из прозрачного антивандального стекла, а пол — из гранита. Переход адаптировали для маломобильных граждан, оборудовали лифтами, оснастили архитектурной подсветкой в белых и песочных тонах. Кроме того, в переходе теплые ступеньки, говорится на сайте московского мэра. Второй пешеходный переход соорудили над вспомогательными путями ОЖД. Мосты входят в состав ТПУ «Ховрино», строительство которого продолжается. Весной 2019 года заасфальтируют пешеходные дорожки к ним, а когда достроят платформу Ховрино-2, рядом разобьют газоны и высадят кустарники.