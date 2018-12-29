Транспортно-пересадочный узел «Ховрино» с двумя пешеходными мостами и автовокзалом открылся 28 декабря.
Мосты свяжут районы Ховрино и Западное Дегунино, разделенные железной дорогой. Раньше, чтобы добраться до станции метро «Ховрино», нужно было преодолеть около трех километров наземным транспортом, теперь есть прямой проход к метро. Он почти в пять раз короче и дает экономию времени примерно в 40 минут. Пешком можно дойти за 8 минут.
Один из мостов проходит под Северо-Восточный хордой и над главными путями Октябрьской железной дороги. Стены сделали из прозрачного антивандального стекла, а пол — из гранита. Переход адаптировали для маломобильных граждан, оборудовали лифтами, оснастили архитектурной подсветкой в белых и песочных тонах. Кроме того, в переходе теплые ступеньки, говорится на сайте московского мэра. Второй пешеходный переход соорудили над вспомогательными путями ОЖД. Мосты входят в состав ТПУ «Ховрино», строительство которого продолжается. Весной 2019 года заасфальтируют пешеходные дорожки к ним, а когда достроят платформу Ховрино-2, рядом разобьют газоны и высадят кустарники.
Одновременно с надземными переходами Сергей Собянин открыл новый автовокзал «Северные ворота» на территории ТПУ. Сейчас он принимает пассажиров из столицы и Подмосковья, а в феврале-марте 2019 года заработает как международный. «Здесь будет пересадка на междугородные автобусы, которые идут в северном, северо-восточном, северо-западном направлениях, в том числе в Финляндию и Санкт-Петербург», — сказал мэр.
В транспортно-пересадочный узел входят также большая перехватывающая парковка, здание конечной станции метро и отстойно-разворотная площадка общественного транспорта, куда в день открытия окончательно перенесли конечную остановку автобуса 400э. В будущем здесь появится новая железнодорожная платформа Ховрино-2. Завершить строительство узла планируют в 2020 году.
Когда откроют вход в метро «Ховрино» на территории ТПУ, в контакт-центре «Московский транспорт» затруднились ответить. Вечером 28 декабря проход был еще закрыт.
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