Остановку автобуса 400э вернули на территорию транспортно-пересадочного узла «Ховрино». Это уже третий перенос конечной экспресса меньше чем за неделю.

До 22 декабря конечной для 400-х экспрессов был «Речной вокзал». После открытия станции метро «Беломорская» последней остановкой сделали «Ховрино», «прописав» ее на площадке ТПУ. Но, как выяснилось, поспешили. Территория оказалась не готова для приема пассажиров. Там вовсю продолжалась стройка, прямо на остановке лежали стройматериалы, из земли повсюду торчали металлические штыри. Опасные участки при этом не были огорожены.