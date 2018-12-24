Чем наглей, тем быстрей уедешь. Ответственность за очереди на 400-е переложили на пассажиров
22 декабря остановка у метро «Ховрино» стала конечной для 400-го «экспресса». Здесь автобус высаживает всех пассажиров из Зеленограда, берет новых и едет назад. Власти так торопились перенести конечную к «Ховрино», что не успели позаботиться об удобстве и безопасности. Рассказываем, чего надо опасаться.
Высадка и посадка не разделены
Возможно, на фото — разовый эксцесс, но так быть не должно
Вокруг идет стройка
Мусор и стройматериалы лежат прямо на остановке. Вы можете наступить не только на незаметный лист поликарбоната и получить выговор от рабочего, но и на такой металлический штырь, как на фото
На посадку открывают все двери
Основная очередь на подходе к автобусу распадается на две — во вторую и в первую дверь. Но наглые пассажиры сразу подходят к короткой первой очереди
Места для большой очереди может не хватить
Сейчас здесь останавливается только 400Э, но уже кажется, что для пассажиров нескольких маршрутов в час пик просто не хватит места
Приятный бонус — здесь будет вход в метро
Пока вход в метро закрыт. Когда он заработает, неизвестно
Благодарим Сергея С. за фото.
Присоединяйтесь к нашей общественной кампании за нормализацию работы 400-х автобусов.
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