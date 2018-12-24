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Чего надо опасаться на новой конечной остановке автобуса 400Э у метро «Ховрино» 24.12.2018 ZELENOGRAD.RU

22 декабря остановка у метро «Ховрино» стала конечной для 400-го «экспресса». Здесь автобус высаживает всех пассажиров из Зеленограда, берет новых и едет назад. Власти так торопились перенести конечную к «Ховрино», что не успели позаботиться об удобстве и безопасности. Рассказываем, чего надо опасаться.

Высадка и посадка не разделены
Вокруг идет стройка
На посадку открывают все двери
Места для большой очереди может не хватить
Приятный бонус — здесь будет вход в метро

Благодарим Сергея С. за фото.

Присоединяйтесь к нашей общественной кампании за нормализацию работы 400-х автобусов.

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