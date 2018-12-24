Остановка автобуса 400Э у метро "Ховрино" переносится от транспортно-пересадочного узла ко входу в метро на улице Дыбенко. Посадка и высадка будет производиться у входы в метро №4 (сторона улицы при движении в центр). Это временно, сообщил "Мосгортранс" в твиттере, не уточнив, сколько именно остановка будет на новом месте.