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Остановку 400-го «экспресса» у метро «Ховрино» снова перенесли. Второй раз за два дня 24.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Остановка автобуса 400Э у метро "Ховрино" переносится от транспортно-пересадочного узла ко входу в метро на улице Дыбенко. Посадка и высадка будет производиться у входы в метро №4 (сторона улицы при движении в центр). Это временно, сообщил "Мосгортранс" в твиттере, не уточнив, сколько именно остановка будет на новом месте.

Два дня назад конечную остановку 400Э перенесли от станции метро «Речной вокзал» к строящемуся транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) у метро «Ховрино». Однако, ТПУ оказался плохо приспособлен для пассажиров: прямо на месте остановки идёт активная стройка, из земли торчат металлические штыри, нет указателей, проходы перегорожены. Вероятно, перенос остановки к улице Дыбенко продлится до приведения ТПУ в порядок.

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Андрей М
9 часов назад
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Желаю всем причастным из мозготранса двухнедельной диареи, с новым годом, друзья! Будьте внимательны! Извините за неудобства!
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