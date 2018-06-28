По условиям аукционов, право торговать из тележек стоит семь тысяч рублей в месяц, с победителем заключают договор на пять лет. С мая по октябрь основной «тележечный» ассортимент — мороженое, также можно продавать воду, соки, квас и разнообразные снеки — чипсы, сухарики, семечки, орешки, кукурузные палочки и так далее. С октября по май — чай, кофе, пирожки, пончики, булки и упомянутые снеки.

Выигравший конкурс предприниматель готов торговать, но «возникли проблемы с передачей объекта», сообщили Zelenograd.ru в префектуре. Объект — это сама тележка шириной и высотой около двух метров, не требующая подключения к электричеству, с холодильником внутри. Тележки департамент торговли должен передать префектуре, чтобы предприниматель мог начать свою торговлю. Их почему-то нет. Вопрос может решиться в течение двух недель, отметили в префектуре.



Представитель фирмы, выигравшей аукционы, настроен пессимистично. «Если все-таки дадут тележки, будем работать, но это зависит от погоды. В этом году вряд ли», сказал он. Мороженое из тележки имеет смысл продавать во время жары, а когда холодно или дождь «мы не торгуем, бережем продавцов», отметил предприниматель по своему опыты торговли с тележек на Крюковской и Привокзальной площадях.

Столичные власти разрешили круглогодичную торговлю из тележек два года назад. Сначала предприниматели восприняли это с энтузиазмом и активно торговались на аукционах. Например, индивидуальный предприниматель Армен Бениаминов предложил 560 тысяч рублей в месяц за тележку в Александровском саду. Но, как выяснилось в процессе, тележки были летними, для зимней торговли не годились. Мэрия посоветовала предпринимателям использовать для подогрева пирожков и чая военные порошки, используемые для разогрева тушенки зимой, рассказал «Ведомостям» другой предприниматель. Мороженщикам приходилось закупать пирожки у посредников, и большую их часть выбрасывать в конце дня.