14 сентября «Ведогонь-театр» начинает свой 21-й театральный сезон. Во время ремонта основного здания спектакли по-прежнему в основном будут идти на сцене Культурного центра «Зеленоград». Но есть часть спектаклей, которые можно увидеть только на московских площадках, и которые вам точно стоит не пропустить.
В их числе и новый спектакль «Чем люди живы» по произведению Л.Н. Толстого. Эскиз спектакля с огромным успехом был показан этим летом в Ясной Поляне на фестивале «Толстой».
Сейчас, 2 и 3 октября увидим его на новой для театра площадке: в Боярских Палатах, площадке уникальной и более чем подходящей для этого спектакля, проходящего с минимумом реквизита и практически без декораций. Кирпичная кладка стен Боярских Палат – это, пожалуй, лучшее пространство (после Ясной Поляны), которые могут быть у этого камерного, музыкального, нежного спектакля о любви. Мест в этом зале не так много, и играется он не на большую аудиторию, поэтому не лишайте себя удовольствия и вовремя запасайтесь билетами! Сейчас, кстати, для оформления спектакля нужны небольшие колокольчики, и, если вам было бы приятно, чтобы ваш колокольчик начал звучать жить в спектакле, напишите нам.
В этом же зале, впервые будет сыгран полюбившийся уже спектакль по Достоевскому Но поскольку гений места всегда привносит спектакль что-то своё, тоже очень интересно увидеть, как он будет жить в новом пространстве.
12 октября в библиотеке в корпусе 1462 в формате драматургической читки (по сути это практически спектакль) прозвучит пьеса Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой». Эта современная пьеса хорошо известна любителям театра, несколько спектаклей по ней идут в московских театрах - невероятно интересно будет услышать её в новом исполнении, постановкой занимается Александр Бавтриков.
Ещё одна пьеса Мольера к зиме появится в репертуаре театра. Режиссёр Артём Галушин представит историю бессмертного философа-сердцееда, спектакль «Дон Жуан, или Каменный пир» станет премьерой, запланированной на 30 ноября в КЦ «Зеленоград». Над оформлением спектакля работает молодой современный театральный художник Натали-Кейт Пангилинан.
Спектакли для детей, а это и крутое «Огниво» — спектакль выбранный зрителями на премию «Звезда театрала», и милые «Сказки Кота Мурлыки», и взрастивший не одно поколение юных театралов, бессменный хит «Рикки-Тикки-Тави», и современная «Умная собачка Соня», все они будут с нами уже в сентябре и октябре, а поскольку наступление Нового года уже просто немыслимо без новогодней сказки театра — в декабре «Снежная принцесса» в постановке Андрея Горбунова будет ждать всех в ДК МИЭТ.
14 сентября на сцене Культурного центра «Зеленоград» спектакль-приношение Зеленограду «Белки, сосны, микросхемы», им откроется сезон.
Елена Максимченко
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