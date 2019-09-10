Сейчас, 2 и 3 октября увидим его на новой для театра площадке: в Боярских Палатах, площадке уникальной и более чем подходящей для этого спектакля, проходящего с минимумом реквизита и практически без декораций. Кирпичная кладка стен Боярских Палат – это, пожалуй, лучшее пространство (после Ясной Поляны), которые могут быть у этого камерного, музыкального, нежного спектакля о любви. Мест в этом зале не так много, и играется он не на большую аудиторию, поэтому не лишайте себя удовольствия и вовремя запасайтесь билетами! Сейчас, кстати, для оформления спектакля нужны небольшие колокольчики, и, если вам было бы приятно, чтобы ваш колокольчик начал звучать жить в спектакле, напишите нам.