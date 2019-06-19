Объявлен конкурс на проектирование и строительство корпуса 1936. Конкретные параметры будущего здания в документах не указываются, но в качестве аналога представлен уже построенный жилой дом на проспекте Вернадского — по которому, в частности, рассчитаны сметы проектирования и строительства. Это трехсекционный дом переменной этажности — от 8 до 17 этажей — на 177 квартир, из которых 112 двухкомнатных, 27 однокомнатных и 38 трехкомнатных. Впрочем, победитель аукциона может сделать проект с другими параметрами, укладывающимися в основные технические показатели здания. как то: предельная высота — 60 метров, общая площадь квартир — 15,3 тысячи кв. м, поэтажная наземная площадь здания — 24,9 кв.м. и так далее. Как и во всех новых домах по программе реновации, здесь будет подземная парковка и нежилые первые этажи.

Начало стройки планируется в марте 2020 года, окончание — в феврале 2022-го. Двухлетний срок строительства — типовой для таких домов, но сроки, опять же, условные (например, на сайте стройкомплекса написано, что срок ввода 2021 год). Соседние дома для переселенцев — корпуса 1934 и 1935 — обещают ввести в эксплуатацию в следующем году. 1934-й и 1935-й будут односекционными 14-этажными, на 91 и 97 квартир соответственно.

В 19 микрорайоне снесут почти все старые жилые дома, а сам микрорайон подвергнется масштабной реконструкции, включающей строительство новых дорог, жилых и нежилых зданий. Публичные слушания этого проекта планируются в сентябре.

В Зеленограде в программу реновации — сноса старого жилья и переселения жителей — вошли 34 дома. Об очередности расселения жителей власти обещали известить до конца этого года.