Корпус 1936 построят на пустыре возле Георгиевского проспекта, рядом с новыми корпусами 1934 и 1935. Эти дома предназначены для переселения жителей из старых 4 и 5-этажек по программе реновации. В нём может быть 177 квартир. Стройку закончат за два года.
Объявлен конкурс на проектирование и строительство корпуса 1936. Конкретные параметры будущего здания в документах не указываются, но в качестве аналога представлен уже построенный жилой дом на проспекте Вернадского — по которому, в частности, рассчитаны сметы проектирования и строительства. Это трехсекционный дом переменной этажности — от 8 до 17 этажей — на 177 квартир, из которых 112 двухкомнатных, 27 однокомнатных и 38 трехкомнатных. Впрочем, победитель аукциона может сделать проект с другими параметрами, укладывающимися в основные технические показатели здания. как то: предельная высота — 60 метров, общая площадь квартир — 15,3 тысячи кв. м, поэтажная наземная площадь здания — 24,9 кв.м. и так далее. Как и во всех новых домах по программе реновации, здесь будет подземная парковка и нежилые первые этажи.
Начало стройки планируется в марте 2020 года, окончание — в феврале 2022-го. Двухлетний срок строительства — типовой для таких домов, но сроки, опять же, условные (например, на сайте стройкомплекса написано, что срок ввода 2021 год). Соседние дома для переселенцев — корпуса 1934 и 1935 — обещают ввести в эксплуатацию в следующем году. 1934-й и 1935-й будут односекционными 14-этажными, на 91 и 97 квартир соответственно.
В 19 микрорайоне снесут почти все старые жилые дома, а сам микрорайон подвергнется масштабной реконструкции, включающей строительство новых дорог, жилых и нежилых зданий. Публичные слушания этого проекта планируются в сентябре.
В Зеленограде в программу реновации — сноса старого жилья и переселения жителей — вошли 34 дома. Об очередности расселения жителей власти обещали известить до конца этого года.
- В 9 микрорайоне — корпуса 925, 926, 927
- В 10 микрорайоне — дома 11а, б, в на улице Гоголя,
- В 18 микрорайоне — 1806, 1807, 1808, 1809, 1810
- В 19 микрорайоне — дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16 на Заводской улице, дома 2, 4, 6 на Советской улице, дома 2 и 4 на улице 2-й Пятилетки, дома 2 и 4 на улице 1-го Мая, дома 2, 6 и 10 на улице Крупской, дом 1 на улице Ленина.
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