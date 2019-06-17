На митинг против строительства комплекса по переработке мусора с полигоном в Поварово (КПО) и мусоросжигательного завода в Хметьево (МСЗ) пришли около 150 человек, но подписались против этих планов 466 — втрое больше.
«Я думаю, люди, проходящие мимо, останавливались, подписывали и шли дальше, — объяснил такое число подписей один из организаторов, экс-глава Андреевки и кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Ульянченко. — Даже мои знакомые зашли на 15 минут, подписались и пошли по своим делам». Действительно, некоторые прохожие спрашивали, по какому поводу сборище, и ставили подписи против.
Копии подписей организатор отдаст активистам из Поварово. В конце митинга была принята резолюция, по которой будут отправлены письма губернатору Московской области Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину.
Митинг прошёл 16 июня, возле ТД "Зеленоградский" на Привокзальной площади. Выступающие в основном говорили про необходимость раздельного сбора мусора, привлечения к «мусорным» протестам большего числа людей, немного про альтернативные технологии утилизации и много о том, насколько вредны КПО и МСЗ. Ну и немного про политику и выборы — по итогам одного выступающего задержали, а потом отпустили.
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