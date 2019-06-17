На митинг против строительства комплекса по переработке мусора с полигоном в Поварово (КПО) и мусоросжигательного завода в Хметьево (МСЗ) пришли около 150 человек, но подписались против этих планов 466 — втрое больше.

«Я думаю, люди, проходящие мимо, останавливались, подписывали и шли дальше, — объяснил такое число подписей один из организаторов, экс-глава Андреевки и кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Ульянченко. — Даже мои знакомые зашли на 15 минут, подписались и пошли по своим делам». Действительно, некоторые прохожие спрашивали, по какому поводу сборище, и ставили подписи против.