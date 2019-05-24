О планах запустить автобусный маршрут №1194 Зеленоград — Шереметьево стало известно год назад. Сроки всё время затягиваются. Вот и последнее обещание о запуске в мае не будет выполнено. Выясняли, в чем проблема и когда этот автобус все-таки поедет.

Маршрут между Зеленоградом и аэропортом — это совместное решение столичных и подмосковных властей. Он будет коммерческим — то есть, не по проездным билетам на общественный транспорт, а с отдельной оплатой. Поэтому перевозчика пришлось выбирать по конкурсу. А чтобы объявить конкурс, московскому департаменту транспорта надо было одобрение межведомственной комиссии правительств Москвы и Подмосковья. Причина в том, что этот маршрут считается смежным региональным, поскольку проходит по территории Москвы и области. Все эти процедуры происходят не быстро.

Но в феврале перевозчик определился. Им стала фирма «МегаТрансАвто». Вместе с маршрутом до Шереметьево он получил по конкурсу еще два маршрута — в Москве, от метро «Кунцевская» в ТРЦ «Вегас» и «Молодежная» — Осоргино". Московские маршруты интереснее с финансовой точки зрения, сказали тогда Zelenograd.ru в транспортной компании. Плюс, надо понять, за какую стоимость проезда, и как часто люди готовы пользоваться такими маршрутами. Поэтому запуск зеленоградского маршрута отложили на май.

Но и сейчас перевозчик не может определиться с датой запуска. Финансовые ожидания от двух московских маршрутов, по его словам, себя особенно не оправдывают. Несмотря на то, что торгово-развлекательный комплекс «Вегас» отменил бесплатный автобус из-за того, что появился коммерческий маршрут от «Кунцевской». «Люди все равно ищут какие-то обходные пути, ездят на электричках», сказали в «МегаТрансАвто».

Есть у коммерческого перевозчика и другие проблемы — надо получить новую лицензию на пассажирские перевозки. В октябре прошлого года федеральным законом №386 были внесены изменения, ужесточающие требования к правилам перевозки. В частности, закреплена обязанность обязательного контроля соблюдения режима работы водителями и установки в автобусах тахографа. Перевозчики должны получить лицензию до 29 июня.

При этом по условиям конкурса маршрут «Зеленоград — Шереметьево» должны запустить в течение трех месяцев после заключения контракте. То есть, не позднее июня. Перевозчик рассчитывает всё-таки запустить этот маршрут в следующем месяце.

Условия запуска маршрута №1194 не меняются. Планируется пустить шесть микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter. В таком автобусе 20 мест, а багажная полка только под потолком. Стоячие места не предусмотрены, льготы тоже. Стоимость проезда определяет перевозчик. Судя по расценкам на похожие маршруты, это может быть 55-60 рублей.

Планируемые остановки: «Станция Крюково», «12 микрорайон», «1 микрорайон», «Ржавки», «Елино», «Черная Грязь», «Кирилловка», «ГОСНИИГА», «Полиция», «Дирекция аэропорта», «Университет гражданской авиации», «Международный грузовой комплекс», «Аэропорт Шереметьево — терминал F». В обратную сторону те же остановки, плюс заезд к терминалу E.