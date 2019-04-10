«Маячок» торгует водкой всю ночь, — сказала местная жительница в сюжете солнечногорского телевидения, — и утром невозможно пройти, на остановке стоят алкоголики, нагажено кругом". «Даю до пятницы время [закрыть магазин]» — распорядился после этого глава района Владимир Слепцов. То есть, до 12 апреля.

Круглосуточный продуктовый «Маячок» работал на улице Андреевка в торговом центре «Мирус», который снесли еще в январе. Владельцы перевезли его в соседний гараж. Визиты полиции и претензии по поводу торговли крепким спиртным ничего не изменили. Но теперь, возможно, власти найдут способ закрыть магазин.

Это поручили специалистам управления потребительского рынка Солнечногорской администрации. Но в январе-феврале они уже пытались это сделать. «Совместно с сотрудниками полиции пресекли незаконную торговую деятельность, а именно торговлю спиртными напитками», отчитывались о проверке. У магазина нет лицензии на продажу крепкого алкоголя.

Торговлю прикрыли, но магазин вскоре открылся. Через три дня сотрудники районной администрации с полицией и представителями общественного движения «Антидилер» снова нагрянули с проверкой в магазин. Полицейские изъяли 19 бутылок крепкого алкоголя и игровой автомат. Магазин не закрылся, а продолжал работать — он и сейчас ни от кого не прячется.

Магазин в гараже расположен напротив домов 16 микрорайона Зеленограда. «Склад со спиртными напитками находится в соседнем гараже, — пишет местная жительница. — Торгуют круглосуточно, а ночью их никто не проверяет. Весь наш дом, который наблюдает за этим магазином который год, ждёт, чем это противостояние закончится».

Гаражные боксы на улице Андреевка, расположенные за снесенным торговым центром, принадлежат ГСК «Ветеран вооруженных сил» (потребительское общество «ВВС»). В числе учредителей организации — собственники снесенного ТЦ «Мирус», а также владелец ресторана «Очаг», расположенного рядом.

Раньше торговлю в Андреевке контролировала администрация поселения, но с началом реформы — объединения всех поселений района в один городской округ — эти полномочия у местной администрации забрала администрация Солнечногорского района.