Новую стелу — символ отечественной науки — взамен утраченной установят на разворотном кругу на пересечении Солнечной аллеи и Центрального проспекта. Но сначала отремонтируют газон, на котором она будет стоять. Надписей и лозунгов на памятнике не будет.

На установку стелы и благоустройство газона выделено более 20 миллионов рублей. В объявленном конкурсе эти работы называются «комплексным благоустройством сквера», но сквером газон, стоящий на кругу, назвать нельзя, потому что к нему нельзя подойти. По документам, сначала будут благоустраивать газон. Это замена бордюров, устройство подпорных стенок, замена фонарей. Для этого вырубят три дерева, взамен посадят 52 штуки кустарника, устроят новый газон и цветник.

На выполнение работ дается три месяца, контракт с победителем конкурса заключат, скорее всего, в мае. К сентябрю — скорее всего, ко Дню города, — стела должна появиться.

Дизайн стелы сделан по проекту студентки МИЭТа Натальи Никитушиной. Два года назад проект участвовал в конкурсе и победил. Перед участниками конкурса ставили задачу использовать мотивы мирного атома как символа Зеленограда, города микроэлектроники, и соответствовать архитектурно-планировочному решению окружающей среды.

Высота конструкции составляет чуть менее 11 метров. Пьедестал и столбы выполнены из полимер-бетона, кольца — из нержавеющей стали с напылением нитрит-титана под бронзу. Обручи сделаны из нержавеющей стали.

Композиция в общих чертах напоминает прежнюю, стоявшую на пересечении Центрального и Панфиловского проспектов и снесенную в 2008 году из-за расширения Панфиловского проспекта. На ней в разное время размещались лозунги «Изобретай! Совершенствуй! Внедряй!», «Достижения науки — в производство!», «Слава советской науке!» — и просто «Зеленоград».

Надписи на новой стеле не будет, сообщили Zelenograd.ru в «Жилищнике района Крюково». Хотя и несколько лет назад, и на публичных слушаниях в прошлом году эта тема обсуждалась. «Выросло поколение, которое не помнит, как стела выглядела изначально, — сказала в интервью Zelenograd.ru главный архитектор округа Анжела Игнатьева. — Она будет стоять на транспортном острове, к ней нельзя подойти вплотную. На мой взгляд, надписи будут мешать автомобилистам. Как только возникает какой-то шрифт, пусть даже крупный, который требует прочтения, — люди будут притормаживать, выходить, смотреть».

«В мировой практике есть масса таких объектов, они выполнены без надписей, но при этом работают как градостроительные доминанты, — отметила Игнатьева. — Это объекты, которые позиционируют себя как малые архитектурные формы, и они бесконтекстные, причем могут быть настолько визуально яркими, что самодостаточны без надписи. „Мирный атом“ не требует расшифровки».