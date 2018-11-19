Что написать на стеле?

Композиция в общих чертах напоминает прежнюю, стоявшую на пересечении Центрального и Панфиловского проспектов. Но на ней, в отличие от утраченной, нет никаких надписей. На прежней стеле в разное время размещались лозунги «Изобретай! Совершенствуй! Внедряй!», «Достижения науки — в производство!», «Слава советской науке!» — и просто «Зеленоград».

Заведующий сектором управления экономики и перспективного развития префектуры Александр Куроедов, занимающийся уличным оформлением округа, предложил оставить хотя бы первые два лозунга. Он подчеркнул, что они вполне актуальны для Зеленограда.

В 2009 году художественный совет префектуры предложил надпись на новой стеле — «Наука. Технология. Образование».

Ждем ваших предложений в комментариях. Управа через неделю планирует передать пожелания жителей проектировщикам для доработки проекта.