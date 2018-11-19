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Что надо написать на новой стеле «Мирный атом»? Ждем ваши предложения 19.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Стела «Мирный атом» Автор: Наталья Никитушин/Живая «ИНверсия» | МИЭТ

15 ноября в управе района Старое Крюково обсудили предпроектные разработки новой стелы «Мирный атом». Её собираются поставить на кругу возле МИЭТа. Пока непонятно, что будет написано на стеле — за время существования прежней (на въезде в Зеленоград через Панфиловский проспект) на ней сменилось четыре надписи. Присылайте свои предложения вдохновляющих лозунгов и читайте, какие еще вопросы по стеле остались без ответа.

Дизайн стелы сделала студентка МИЭТа Наталья Никитушина. Два года назад он участвовал в конкурсе и победил. Перед участниками конкурса ставили задачу использовать мотивы мирного атома как символа Зеленограда, города микроэлектроники, и соответствовать архитектурно-планировочному решению окружающей среды.

Технический проект стелы сделал «Зеленоградпроект» по заказу «Жилищника». Предполагается, что общая высота стелы составит 11 метров. Несущие конструкции выполнят из стали, облицовку шара-атома и сфер — из нержавейки. Диаметр сфер — 3,15 метра. Конструкция будет поддерживаться почти плоскими металлическими стойками. Стелу сделают за бюджетные деньги по программе благоустройства «знаковых объектов». Стоимость неизвестна.

Что написать на стеле?

Композиция в общих чертах напоминает прежнюю, стоявшую на пересечении Центрального и Панфиловского проспектов. Но на ней, в отличие от утраченной, нет никаких надписей. На прежней стеле в разное время размещались лозунги «Изобретай! Совершенствуй! Внедряй!», «Достижения науки — в производство!», «Слава советской науке!» — и просто «Зеленоград».

Заведующий сектором управления экономики и перспективного развития префектуры Александр Куроедов, занимающийся уличным оформлением округа, предложил оставить хотя бы первые два лозунга. Он подчеркнул, что они вполне актуальны для Зеленограда.

В 2009 году художественный совет префектуры предложил надпись на новой стеле — «Наука. Технология. Образование».

Ждем ваших предложений в комментариях. Управа через неделю планирует передать пожелания жителей проектировщикам для доработки проекта.

Что еще обсуждали: подсветка, слепящий шар и стойки из мрамора

Участники обсуждения предложили сделать подсветку конструкции. Обещали учесть.

Еще была идея поставить рядом со стелой стенд с информацией о научном прошлом Зеленограда. Это вряд ли, поскольку проход к стеле по газону не предусмотрен, да и рядом проезжая часть. Глава управы Людмила Петрова предложила поставить такой стенд на аллеях возле МИЭТа.

Если поверхность шара будет светоотражающей, не будет ли он слепить водителей? — задал вопрос молодой человек, представившийся дизайнером. Однозначного ответа нет. Возник и другой вопрос — с учетом высоты стелы не пойдет ли отражение вверх, к самолетам. Этот момент тоже обещали передать проектировщикам.

Подумать обещали и над предложением поднять стелу повыше над землей и сделать стойки из мрамора.

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