О реконструкции пристройки к корпусу 438, известному как «1000 мелочей», собственники помещения заявляли еще три года назад. Теперь ремонт обещают сделать к концу года, после чего на первом этаже будет, как и теперь, продуктовая торговля, а на втором — промтоварная.

Магазин товаров для дома работал в этом здании с 1973 года. В 2016-м его закрыли, сделали внутри небольшой ремонт, и через пять месяцев открыли там рыночные ряды. Сейчас арендаторов в помещении можно пересчитать по пальцам, большая часть пространства пустует (а общая площадь «1000 мелочей» — более двух тысяч квадратных метров).

«Планировалось сделать ремонт помещения. Всё это должно было быть сделано больше года назад, — сообщил на встрече с жителями замглавы управы района Матушкино Олег Шибаев. — В связи с отсутствием финансирования собственником эти работы были приостановлены. Сейчас собственник клятвенно заверяет, что сделает реконструкцию до конца года, и там будет открыт какой-то сетевой магазин. Думаю, проведем опрос или соберем мнения жителей, какой магазин они хотят». При этом работающие сейчас продуктовые лавки сохранят, сказал Шибаев.

А у префекта Анатолия Смирнова несколько другие данные о будущей торговле в «1000 мелочах». «На первом этаже будет сельхозпродукция, на втором — промышленные товары», сказал он на встрече с жителями. Ситуацию c «1000 мелочами» в целом он назвал «последствием приватизации 90-х».

Ремонт здания начнется в ближайшее время. На него потребуется около четырех месяцев. Условия реконструкции изменились из-за капитального ремонта корпуса 438 — он должен начаться в этом году, как и капремонт остальных 17-этажек на Центральном проспекте. Когда сделают проект ремонта фасада башни, тогда будет понятно, как ремонтировать фасад, сообщили Zelenograd.ru в администрации «1000 мелочей». Кроме того, планируется реконструкция Центрального проспекта — разделение транспортной и пешеходной зон. Планируемую парковку возле «1000 мелочей» тоже надо согласовать с этим проектом.

Собственник пристройки — ООО «Тысяча мелочей», департамент городского имущества продал помещение этой компании в 2016 году. В прошлом году департамент потребовал у собственника через суд выплатить почти 51 миллион рублей за несвоевременные выплаты по договору купли-продажи. Суд удовлетворил требование частично, обязав компанию заплатить 4,5 миллиона рублей долга. Ответчик не согласился и с этой суммой и обжалует решение — в данный момент в кассационной инстанции.