Облицевать лоджии домов панелями цветов радуги предложил представитель активных жильцов 17-этажек на Центральном проспекте Лев Леонтьев. Но не слишком яркими.

Башни на Центральном проспекте в следующем году будут капитально ремонтировать. Леонтьев предлагает покрасить гофрированные панели в таком порядке: корпус 439 — красный, 438 — оранжевый, 436 — жёлтый, 435 — зелёный, 406 — голубой, 405 — синий, 402 — фиолетовый. Корпус 401 — снова красный. Такая последовательность цветов выбрана по ходу движения солнца.

«Цвет балконных панелей, считаем, должен быть не слишком ярким, а средней тональности», пишет Лев Леонтьев в своём обращении к мэру Москвы. И отмечает, что отделка пристроек к этим жилым домам должна соответствовать цветам балконных панелей.

Сейчас объявлен конкурс на разработку проекта капитального ремонта фасадов башен на Центральном проспекте. В задании на проектирование предусмотрена разработка колористического решения фасадов башен. Прямых указаний о цветовой гамме нет, проектировщики могут представить свой вариант. Ранее Лев Леонтьев попросил не менять в ходе капремонта внешний облик башен: облицевать стены вертикальной плиткой, а лоджии — не плоским листом, а гофрированным из алюминия и пластика.