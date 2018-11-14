2 комментария
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Башни на Центральном проспекте предложили окрасить в цвета радуги 14.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото и коллаж: Zelenograd.ru

Облицевать лоджии домов панелями цветов радуги предложил представитель активных жильцов 17-этажек на Центральном проспекте Лев Леонтьев. Но не слишком яркими.

Башни на Центральном проспекте в следующем году будут капитально ремонтировать. Леонтьев предлагает покрасить гофрированные панели в таком порядке: корпус 439 — красный, 438 — оранжевый, 436 — жёлтый, 435 — зелёный, 406 — голубой, 405 — синий, 402 — фиолетовый. Корпус 401 — снова красный. Такая последовательность цветов выбрана по ходу движения солнца.

«Цвет балконных панелей, считаем, должен быть не слишком ярким, а средней тональности», пишет Лев Леонтьев в своём обращении к мэру Москвы. И отмечает, что отделка пристроек к этим жилым домам должна соответствовать цветам балконных панелей.

Сейчас объявлен конкурс на разработку проекта капитального ремонта фасадов башен на Центральном проспекте. В задании на проектирование предусмотрена разработка колористического решения фасадов башен. Прямых указаний о цветовой гамме нет, проектировщики могут представить свой вариант. Ранее Лев Леонтьев попросил не менять в ходе капремонта внешний облик башен: облицевать стены вертикальной плиткой, а лоджии — не плоским листом, а гофрированным из алюминия и пластика.

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Обсуждение
A T
7 часов назад
Конечно, повсеместная серость из-за страсти к окрашиванию фасадов в белый (превращается в серый же) и окрашивание всего прочего серой краской угнетает. Но есть множество приятных глазу цветов, например, оттенки бежевого, коричневого, зелёного, тёмно-синие и пр. Они не вызывают ассоциаций с детскими площадками или пёстрыми ЖК, когда цветом как будто пытаются скрыть недостатки архитектуры или МАФ. Наверное, можно не использовать непременно красный, жёлтый и т.д.
Майкл Маерс
4 часа назад
Лучше покрасить все дома в чёрный цвет.Он и греется от солнечного света лучше (можно сэкономить на отоплении),и грязь на нём меньше заметна.
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