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Башни на Центральном проспекте могут поменять цвет 08.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Фасад корпуса 401 / фото: Zelenograd.ru

Объявлен конкурс на разработку проекта капитального ремонта фасадов башен на Центральном проспекте. В задании на проектирование предусмотрена разработка колористического решения фасадов башен и благоустройство территории возле них. Прямых указаний о цветовой гамме нет, проектировщики могут представить свой вариант. А жители просят сохранить нынешний облик домов — покрыть вертикальной керамической плиткой.

17-этажные башни на Центральном проспекте — 401, 402, 406, 407, 435, 436, 438, 439 — построили в 1971 году. Их капитальный ремонт начнется в 2019-м. «Дома вызывают много проблем в эксплуатации, где-то потеряна должная тепло- и звукоизоляция, — сказал на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов. — Мэр принял решение о выделении дополнительных средств по региональной программе капитального ремонта — речь идет об утеплении фасадов, приведении их в достойный для Центрального проспекта порядок, и так далее». На встрече с избирателями в Зеленограде кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин подтвердил, что башни на Центральном проспекте ждет серьезный капремонт.

Не менять внешний вид домов после утепления фасадов попросил представитель инициативной группы жильцов башен на Центральной проспекте Лев Леонтьев. «Для этого теплоизоляционные плиты снаружи должны иметь покрытие керамическими плитками прежней конструкции» , — написал он в обращении к мэру Москвы Сергею Собянину. По мнение инициативных жителей, сохранение облика башен будет и сохранением памяти о проектировавших и строивших Центральный проспект людях, в частности, главного архитектора города Игоря Покровского.

Также жители башен попросили учесть в проекте капремонта облицовку нижней части лоджий не плоским листом, а гофрированным из алюминия и пластика. Вертикальная гофра более эстетична и лучше способствует стоку природных вод, обосновывают они, а алюмопластик — легкий, погодоустойчивый, прочный и более травмобезопасный.

В документах конкурса на проектирование слова «утепление» нет, но сам факт отдельного проекта капремонта фасадов говорит о том, что планируется серьезный ремонт, а не просто замазывание межпанельных швов и облицовка панелями.

Утепление фасадов, замену окон в квартирах, остекление балконов московские власти исключили из перечня работ капитального ремонта с 2015 года — только за дополнительную плату. Но жильцам башен на Центральном проспекте, с большой вероятностью, повезет. Это везение во многом определили два факта: настойчивость жителей и «парадное» местоположение домов.

Правда, кроме жилой части есть и пристройки к зданиям, фасады которых парадными не назовешь. В частности, так и началась планировавшаяся еще в прошлом году реконструкция бывшего магазина «100 мелочей» с ремонтом фасада — собственники помещений пока не договорились между собой. Довольно ободранным, несмотря на новые вывески, выглядит и фасад «Дома быта».

Можно ли менять внешний вид фасадов башен на Центральном проспекте?
Да, можно что-нибудь повеселей
Нет, можно только обновить, а внешний вид оставить прежним
Наплевать — вы лучше мой дом отремонтируйте!
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