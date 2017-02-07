1 комментарий
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Возле бывших «1000 мелочей» устроят парковку на 53 места 07.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Администрация торгового центра готова организовать стоянку вдоль Центрального проспекта так, чтобы было удобно и автомобилистам, и пешеходам. Парковка появится к лету.

В бывших «1000 мелочах» (корпус 438) сейчас организована рыночная торговля, а здание готовят к реконструкции, подразумевающей и устройство парковки. Она будет там же, где сейчас — со стороны проспекта, — но её площадь расширят. «Там, где сейчас хаотично ездят машины, будет цивилизованная парковка с выделенной пешеходной зоной», — пояснили Zelenograd.ru в администрации торгового центра. ООО «Тысяча мелочей» сделает парковку за свой счет. Из 53 мест 6 будет для инвалидов.

Парковки на тротуаре вдоль Центрального проспекта со стороны 4 микрорайона зеленоградские власти устроили в 2011 году. Вскоре выяснилось, что проект не согласовали с ГИБДД. Подразумевалось выделение пешеходной зоны, но в итоге от «1000 мелочей» до «Океана» люди ходят там же, где ездят машины.

 Реклама
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Дни ботокса в Косметологической клинике "Хризантема" . Выбирайте - Ботокс или Ксеомин. Объявления
18 февраля из Зеленограда организуют автобусный шоп-тур в Иваново Объявления
Бесплатный открытый урок парных танцев для взрослых 14 февраля в ArmenyCasa Объявления
Обсуждение
Ирина Горячева
4 часа назад
"...но в итоге от «1000 мелочей» до «Океана» люди ходят там же, где ездят машины."
Это машины ездят там, где хотят люди!
Там тротуары. Но постепенно их превратили в проезжую часть
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .

 Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.

 Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
Реклама