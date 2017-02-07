Администрация торгового центра готова организовать стоянку вдоль Центрального проспекта так, чтобы было удобно и автомобилистам, и пешеходам. Парковка появится к лету.
В бывших «1000 мелочах» (корпус 438) сейчас организована рыночная торговля, а здание готовят к реконструкции, подразумевающей и устройство парковки. Она будет там же, где сейчас — со стороны проспекта, — но её площадь расширят. «Там, где сейчас хаотично ездят машины, будет цивилизованная парковка с выделенной пешеходной зоной», — пояснили Zelenograd.ru в администрации торгового центра. ООО «Тысяча мелочей» сделает парковку за свой счет. Из 53 мест 6 будет для инвалидов.
Парковки на тротуаре вдоль Центрального проспекта со стороны 4 микрорайона зеленоградские власти устроили в 2011 году. Вскоре выяснилось, что проект не согласовали с ГИБДД. Подразумевалось выделение пешеходной зоны, но в итоге от «1000 мелочей» до «Океана» люди ходят там же, где ездят машины.
- Все лечение -10%
-
Комплексная чистка
всего за 3300 р .
- БАБИН ДВОР
-
Настоящая русская
баня на дровах.
- LIONKIDS
-
ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
- ТОМОГРАД
-
МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.
Это машины ездят там, где хотят люди!
Там тротуары. Но постепенно их превратили в проезжую часть