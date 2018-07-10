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Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею запретят с 16 июля 10.07.2018 ZELENOGRAD.RU

С 16 июля участок дороги между проезжими частями Панфиловского проспекта в направлении от Солнечной аллеи к улице Гоголя станет односторонним. Чтобы повернуть с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею, придется разворачиваться через Крюковскую площадь.

До этого на перекрестке появится соответствующая разметка и дорожные знаки — скорее всего, их поставят в ночь с 15-го на 16-е, сообщили Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Сделать односторонним движение на перешейке возле Крюковской площади предложила в прошлом году зеленоградская автоинспекция. Её поддержала окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Цель изменения схемы движения — разгрузить перекресток и сделать его более безопасным, уменьшить количество аварий. ГИБДД обосновала свое предложение исследованиями ЦОДД, специалисты которого занимались моделированием транспортных потоков на этом перекрестке. В частности, они подсчитали, что после запрета поворота с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею движение транспорта на Крюковской площади вырастет на 9%. В автоинспекции сочли этот показатель незначительным.

Некоторые водители считают, что новшество ухудшит ситуацию на перекрестке Панфиловского проспекта, Солнечной аллеи и улицы Гоголя — учитывая, что через Крюковскую площадь и так проходит много транспорта. К тому же там постоянно стоят таксисты. На прошедшей в мае встрече зеленоградских автолюбителей со специалистами ЦОДД водители бурно возмущались будущим запретом поворота и предлагали вместо этого убрать треугольный газон на перекрестке, чтобы увеличить его, перекрестка, пропускную способность.

В ЦОДД считают эти опасения необоснованными, аргументируя тем, что точно такие же жалобы были, когда запретили прямой проезд с улицы Гоголя на Солнечную аллею. А в итоге на перекрестке стало намного меньше пробок. Тем не менее, эксперты центра признают, что на Крюковской площади таксисты мешают движению транспорта. И лучше бы сначала навести там порядок, а потом уже запускать туда поток разворачивающихся с Панфиловского проспекта. План префектуры по упорядочиванию парковок на Крюковской площади — пока еще перспектива, сроки его реализации не ясны.

18 июля в 19:00 на встрече с жителями в управе района Старое Крюково (корпус 830) будет присутствовать представитель ЦОДД — можно обсудить с ним новую схему движения на перекрестке у Крюковской площади.

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Обсуждение
Валерий Попов
7 часов назад
Дорожную разметку уже срезали. Месяц-полтора ещё будет терпимо, но с сентября начнется коллапс!
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