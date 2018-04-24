Появились обращения против — некоторые водители считают, что после этого ухудшится дорожная обстановка на пересечении Солнечной аллеи, Панфиловского проспекта и улицы Гоголя, а часть машин даже поедет по дворам 9 микрорайона.



«Сейчас через станцию едут все: автобусы, таксисты, водители, которые заезжают на рынок, и водители, которые едут от „Иридиума“ или просто с улицы Гоголя, но им нужно на Солнечную аллею, — пишет в префектуру один из противников новшества. — В часы пик там огромная пробка. Если сейчас поток с Панфиловского проспекта налево также поедет под мостом, там не будет движения вообще» .

Возражения не обоснованы, прокомментировали в ЦОДД. Точно такие же опасения были, когда запретили прямой проезд с улицы Гоголя на Солнечную аллею. А в итоге на перекрестке стало намного меньше пробок. В ЦОДД отметили, что таксисты под мостом на Крюковской площади, конечно, мешают, но есть четкий план, как упорядочить их деятельность.

Отменить поворот налево с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею предложила ГИБДД на основе исследований ЦОДД, специалисты которого занимались моделированием транспортных потоков на этом перекрестке. Ранее в зеленоградской автоинспекции сообщили, что после запрета поворота с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею движение транспорта на Крюковской площади вырастет на 9%, но сочли этот показатель незначительным. Более 70% участников опроса Zelenograd.ru не поддержали эту инициативу. Но департамент транспорта запрет левого поворота согласовал.