Автомобилисты могут разворачиваться под эстакадой на Крюковской площади. Это позволит разгрузить и сделать безопаснее пересечение Панфиловского проспекта, Солнечной аллеи и улицы Гоголя.
Об этих планах в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал заместитель командира отдельного батальона Виталий Заиченко. Предложение изменить схему движение возникло на основе компьютерного моделирования транспортных потоков.
«Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею будет запрещен, — сказал Заиченко. — На этой развязке будет одностороннее движение в сторону улицы Гоголя». Для поворота с Панфиловского предлагается уходить на Крюковскую площадь. Со стороны Солнечной аллеи автобусы и автомобили будут ехать прямо по двум полосам, левая полоса — для поворота на или под Крюковскую эстакаду.
По мнению ГИБДД, эти изменения помогут в первую очередь разгрузить Солнечную аллею и сделать более комфортным проезд автобусов. В результате движение транспорта на Крюковской площади вырастет на 9%, но в автоинспекции считают этот показатель незначительным.
Пересечение Панфиловского проспекта с Солнечной аллеей и улицей Гоголя остается в течение двух лет одним из самых аварийных мест Зеленограда. Режим работы светофора на этом перекрестке меняли четыре года назад, чтобы сделать движение практически безостановочным. В декабре прошлого года режим снова поменяли, фазы стали переключаться в другом порядке.
На этом перекрестке также собираются изменить разметку по предложению Центра организации дорожного движения.
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Светофор на Панфиловском в сторону Крюково можно будет отодвинуть ближе к Ленинградке и получится такой импровизированный круг с отсечкой светофорами для обеспечения приоритета на круге (как и было раньше, только теперь со светофором для отсечки потоков).
Опять же при движении по кругу можно будет сократить паузы между включением следующей фазы (в текущих условиях имеется задержка для ухода пересекающих дорогу машин), т.к. потоки будут совпадать по направлениям ( не имеют пересечения под прямым углом) и включение следующей фазы сразу за предыдущей просто откроет поток в уже имеющийся хвост находящийся на дороге (а не подрезание пересекающего перпендикулярно потока).
С другой стороны зачем 2 полосы на Гоголя (прямо с Солнечной), если наш молодой дорожник согласно своему проекту разметки закрасил 2 входные полосы на ОДНУ на входе ул.Гоголя.
...
В результате движение транспорта на Крюковской площади вырастет на 9%, но в автоинспекции считают этот показатель незначительным.
Выезд с площади и так сейчас в часы пик стоит достаточно плотно и даже если туда добавить всего 10%, то хвост будет стоять до въезда на площадь, а этот хвост в свою очередь остановит Панфиловский. Поэтому прежде чем делать такие скоропалительные выводы о корректности модели, пусть эти деятели всё же выйдут в мир и проверят свою модель в реальных условиях с реальным подсчётом автомобилей, особенно в часы пик, а не виртуальные расчёты не понятно чего и когда...
Интересно, что скорее всего больше всего пострадают пассажиры автобусов, поскольку повышенная интенсивность движения затруднит автобусам выезд с крюковской площади. В Москве запрещают движения автомобилей в районе транспортных узлов, в Зеленограде наоборот - перенаправим основное движение в район загруженного транспортного узла.
А теперь прибавим жителей будущих новых жителей 23,17 микрорайонов и Нового Зеленограда, для которых этот поворот является основным при движении к старому мосту со стороны Панфиловского и в перспективе получим транспортный коллапс из ничего.
А в реальности, скорее всего думали наши очередные доблестные служители, не об удобстве и реальой разгрузке транспортных потоков, а о снижении аварийности для статистики. Беда только нашей аварийности в основоном не в качестве дорог и организации движения, а в культуре поведения на дорогах.
1. Перво-наперво убираем 2 пешеходных на площади (пешеходы ходят через площадь) - дальше делаем 3 беспрепятственные и безостановочные полосы под мостом. Можно забрать у выделенку автобусную и третьей полосой заходить за опорой под мостом. Итого после моста выходят 3 полосы - еще 2 вливаются автобусы (возможно главная) - итого 5. (режем парковку, убираем неправильно запаркованные машины)
2. Не хватает одного разворота, чтобы замкнуть круг (уже скорее эллипс) - нужен разворот на перегоне от солнечной до филаретовской - такой нужен как на новом въезде - с полосами разгона - без светофоров.
3. От площади. 5 полос - 2 левые прямо Панфилу к ленинградке, среднюю прямо и направо, правые направо на Солнечную
4. Панфила от Ленинградки 5 полос: 3 левых прямо на мост, 4я прямо и направо и крайняя правая только направо (на Гоголя). После Гоголя 2 прямо на мост 3я прямо и направо (на площадь) 4 - только направо (в нее же вливается левая с гоголя) и 5 вливается с гоголя.
5. С моста к Ленинградке - 4 полосы (но нормальной ширины) все прямо. Вливаются 2 от площади. Дальше 2 левых на разворот (через площадь на солнечную, взад на мост и на гоголя), 4 прямо и справа 2 вливаются с Солнечной - расширяем проезжую часть до разворота.
6. С солнечной - все три направо - левая через сужение или через выход с уступи дорогу 2 правые напрямую.
7. Выезд по филаретовской на Панфилу - только направо - через разгонную полосу - светофор снимаем -дальше либо разворот не доезжая площади - либо через площадь.
Да получается все равно круг - но растянутый в длину.
Минусы:
- много пересекающихся потоков но в попутном направлении
- лишняя езда
- нужно строить разворот и расширять ПЧ
- пробки переедут к следующим светофорам
- рынок хорошо бы снести - а это не возможно
- схему проезда гостям города без поллитры не разобрать
Плюсы:
- Нету светофоров
Идея в первом приближении - на истину не претендую. ИМХО.