Об этих планах в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказал заместитель командира отдельного батальона Виталий Заиченко. Предложение изменить схему движение возникло на основе компьютерного моделирования транспортных потоков.

«Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею будет запрещен, — сказал Заиченко. — На этой развязке будет одностороннее движение в сторону улицы Гоголя». Для поворота с Панфиловского предлагается уходить на Крюковскую площадь. Со стороны Солнечной аллеи автобусы и автомобили будут ехать прямо по двум полосам, левая полоса — для поворота на или под Крюковскую эстакаду.

По мнению ГИБДД, эти изменения помогут в первую очередь разгрузить Солнечную аллею и сделать более комфортным проезд автобусов. В результате движение транспорта на Крюковской площади вырастет на 9%, но в автоинспекции считают этот показатель незначительным.

Пересечение Панфиловского проспекта с Солнечной аллеей и улицей Гоголя остается в течение двух лет одним из самых аварийных мест Зеленограда. Режим работы светофора на этом перекрестке меняли четыре года назад, чтобы сделать движение практически безостановочным. В декабре прошлого года режим снова поменяли, фазы стали переключаться в другом порядке.

На этом перекрестке также собираются изменить разметку по предложению Центра организации дорожного движения.