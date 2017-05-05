Проекты изменения разметки придумал сотрудник Центра организации дорожного движения из Зеленограда Илья Марков. Изменения коснутся перекрестка Панфиловского проспекта с Солнечной аллеей и улицей Летчика Полагушина, Озерной и Солнечной аллей, а также улицы 1 мая. Цель — удобство и безопасность. Рассказываем подробно.
Перекресток возле Крюковской площади — пересечение Панфиловского проспекта, Крюковской эстакады, Солнечной аллеи и улицы Гоголя — считается одним из самых сложных в Зеленограде: не сразу понятно, кому и как ехать. Решено четко обозначить левый поворот с Крюковской площади на улицу Гоголя и эстакаду. Он разрешен знаками, но при этом здесь сплошная дорожная разметка, запрещающая маневр. Будут сделаны прямыми непересекающиеся траектории перекрестка, пересекающиеся будут разделены, здесь разметят направляющие островки и четко обозначат все траектории движения. Одновременно изменятся фазы светофора для улучшения пропускной способности перекрестка.
На Солнечной аллее уберут третью полосу при движении к «старому» мосту (Старокрюковскому проезду). Три полосы на дороги быстро превращаются в две, водителям приходится перестраиваться на участке длиной 50 метров между двумя светофорами. Также на этом отрезке дороги разметят островки безопасности и добавят направляющую разметку.
На пересечении Панфиловского проспекта, улиц Летчика Полагушина и Болдов Ручей сделают дополнительный ряд для поворота. Большинство водителей в левом ряду Панфиловского едут в сторону Ленинградского шоссе (или обратно), им приходится перестраиваться в соседний ряд. Предлагается разметка, которая будет уводить двигающихся прямо немного правее, а те, кому нужно налево или в обратную сторону, перестроятся в новый дополнительный ряд.
На улице 1 Мая сплошную разметку сделают прерывистой. Там остро не хватает парковочных мест, дорога заставлена машинами, из-за чего водители вынуждены при движении в сторону Привокзальной площади выезжать на встречную полосу, пересекая сплошную. Проектом предусмотрен сдвиг осевой линии разметки максимально к противоположному от сложившейся годами парковки.
На Озерной аллее перенесли одноименную остановку — сдвинули её ближе к Каштановой на 60 метров. По мнению специалистов ЦОДД, это повысит безопасность потенциально аварийного дорожного участка. Нерегулируемый переход возле остановки еще не появился — разметку нарисуют летом. Для жителей сделают постоянную парковку на аллее возле корпуса 701 (сейчас там можно ставить машину только ночью и в выходные).
Разметку должны заменить до осени 2017 года.
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