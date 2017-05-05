Перекресток возле Крюковской площади — пересечение Панфиловского проспекта, Крюковской эстакады, Солнечной аллеи и улицы Гоголя — считается одним из самых сложных в Зеленограде: не сразу понятно, кому и как ехать. Решено четко обозначить левый поворот с Крюковской площади на улицу Гоголя и эстакаду. Он разрешен знаками, но при этом здесь сплошная дорожная разметка, запрещающая маневр. Будут сделаны прямыми непересекающиеся траектории перекрестка, пересекающиеся будут разделены, здесь разметят направляющие островки и четко обозначат все траектории движения. Одновременно изменятся фазы светофора для улучшения пропускной способности перекрестка.