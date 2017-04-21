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Остановку «Озёрная аллея» передвинут 24 апреля 21.04.2017 ZELENOGRAD.RU

24 апреля остановку «Озёрная аллея» передвинут на 60 метров ближе к Каштановой аллее, в сторону больницы. Здесь останавливаются автобусы №10, 19 и 31. Так будет удобнее и водителям, и пешеходам, считают транспортники.

О переносе остановки «Озёрная аллея» с 24 апреля сообщает «Мосгортранс». Между корпусом 701 и этой остановкой пешеходы массово перебегают дорогу. Сделать «зебру» здесь нельзя. В прошлом году зеленоградская администрация отказалась делать переход, ссылаясь на инженерные коммуникации. А в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) говорят, что по ГОСТу невозможно сделать переход перед остановкой — она «ненормативно» запроектирована и поставлена. Поэтому за стоящим автобусом не будет видно людей. Поэтому специалисты ЦОДД предложили перенести остановку на 60 метров вперед и устроить за ней нерегулируемый переход.
Новой «зебры» там пока нет, но перенос остановки уже одобрен.

Специалисты также предложили сделать движение по одной полосе «прямо» в обоих направлениях по Озерной аллее на её пересечении с Каштановой аллеей. Этот перекресток потенциально аварийный из-за ограниченной видимости при выезде с Каштановой и отсутствия направляющей разметки. А на освободившемся после переноса остановки месте можно сделать дополнительные парковочные места для жителей 7 микрорайона.

Больше половины участников опроса Zelenograd.ru не поддержали идею сдвинуть остановку «Озёрная аллея» ближе к Каштановой. «На мой взгляд, лучше вернуть остановку на старое место, написала участница опроса. — Остановка раньше была перед поворотом и была удобной, но, потом, ссылаясь на правила, её отменили».

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Обсуждение
Kill Digit
21 апреля
Месть чиновников? Не смогли отбрыкаться от перехода, так давайте теперь остановку перенесём, что бы в следующий раз жаловаться не повадно было, а то ещё дальше остановку перенесут или вовсе ликвидируют...
Nata79 Motorina
22 апреля
Очередная глупость, ну кому это, кроме автора нужно? Лучше б вернули остановку на старое место, много проблем бы решилось!
наталья киселёва
24 апреля
Ужасно! Очень не удобно! Пользуемся этой остановкой, идём на неё с 608 корпуса, не близко, а теперь ещё на 60метров дальше!!!
Игорь Сусанин
24 апреля
Очередной бред. Отодвинуть остановку от регулируемого пешеходного перехода и создать новый нерегулируемый пешеходный переход, до этого надо было додуматься. Через четыре полосы движения нерегулируемых пешеходных переходов вообще быть не должно. Перекресток Озерной с Каштановой место постоянных ДТП. Насколько помню по Озерной ал., напротив корп. 701 именно из-за этого запретили парковку, т.к. был ограничен обзор транспорта. Теперь делается парковка. А что изменилось.Там стало меньше аварий? Хватит продвигать глупости какого то школьника. Есть же специалисты.
Missis Bird
24 апреля
Missis Bird
24 апреля
А ведь у пересечения Сосновой аллеи и Озерной был когда-то подземный пешеходный переход, кто-то еще помнит? Может имеет смысл его восстановить? А чтобы разрулить эту ситуацию надо оптимизировать расположение остановок автобусов на Сосновой аллеи - от Озерной аллеи до Московского проспекта, тогда и толк будет. А так это "штопанье" дырки на дырке.
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