О переносе остановки «Озёрная аллея» с 24 апреля сообщает «Мосгортранс». Между корпусом 701 и этой остановкой пешеходы массово перебегают дорогу. Сделать «зебру» здесь нельзя. В прошлом году зеленоградская администрация отказалась делать переход, ссылаясь на инженерные коммуникации. А в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) говорят, что по ГОСТу невозможно сделать переход перед остановкой — она «ненормативно» запроектирована и поставлена. Поэтому за стоящим автобусом не будет видно людей. Поэтому специалисты ЦОДД предложили перенести остановку на 60 метров вперед и устроить за ней нерегулируемый переход.

Новой «зебры» там пока нет, но перенос остановки уже одобрен.



Специалисты также предложили сделать движение по одной полосе «прямо» в обоих направлениях по Озерной аллее на её пересечении с Каштановой аллеей. Этот перекресток потенциально аварийный из-за ограниченной видимости при выезде с Каштановой и отсутствия направляющей разметки. А на освободившемся после переноса остановки месте можно сделать дополнительные парковочные места для жителей 7 микрорайона.



Больше половины участников опроса Zelenograd.ru не поддержали идею сдвинуть остановку «Озёрная аллея» ближе к Каштановой. «На мой взгляд, лучше вернуть остановку на старое место, написала участница опроса. — Остановка раньше была перед поворотом и была удобной, но, потом, ссылаясь на правила, её отменили».