Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения, обсудив проект Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Сам проект не публикуется. Сроки тоже неопределенные — месяц со дня согласования проекта с департаментом транспорта.

Проблему засилья машин на Крюковской площади пытаются решить много лет. После реконструкции площади в 2011 году здесь появились отдельные полосы движения для автобусов и всего остального транспорта, зоны высадки и посадки пассажиров в автобусы, были устроены стоянки для личных автомобилей и такси. Тем не менее, машины продолжали парковать не только на легальной стоянке, но и под мостом, занимая полосу, и возле автобусных остановок. Таксистов, ставящих свои машины возле остановок, периодически «гоняет» автоинспекция, а под мостом они стоят постоянно. У зеленоградских такси даже есть отдельная услуга — машина от Крюковской площади.



На жалобы на засилье машин префектура направляет обращения в ГИБДД с просьбой взять Крюковскую площадь на особый контроль. Так, в феврале этого года автоинспекция нашла 12 автомобилей, припаркованных у знака «Остановка запрещена», возбуждены административные дела, 7 машин эвакуаторы отвезли на штрафстоянки. Но таксисты продолжают ставить свои машины, где им удобно.



При реорганизации движения на Крюковской площади не учли еще одну проблему — где высаживать пассажира автомобиля. Делать это в зоне высадки и посадки в автобусы нельзя, остаются только островки безопасности в центре площади или тротуар под мостом. В любом случае вышедший из машины человек должен пересечь площадь, рискуя попасть под автобус.