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На Крюковской площади решили навести порядок с парковкой. В очередной раз 03.04.2018 ZELENOGRAD.RU

На островках безопасности поставят антипарковочные столбик, чтобы туда не заезжали машины, для такси организуют стоянку на 13 машиномест. При въездах на парковки поставят знак «Зона регулируемой стоянки», принуждающий парковаться только в местах, обозначенных дорожной разметкой. Это сделают, чтобы парковка автомобилей на Крюковской площади не была хаотичной.

фото: интернет-приемная префектуры ЗелАО

Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения, обсудив проект Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Сам проект не публикуется. Сроки тоже неопределенные — месяц со дня согласования проекта с департаментом транспорта.

Проблему засилья машин на Крюковской площади пытаются решить много лет. После реконструкции площади в 2011 году здесь появились отдельные полосы движения для автобусов и всего остального транспорта, зоны высадки и посадки пассажиров в автобусы, были устроены стоянки для личных автомобилей и такси. Тем не менее, машины продолжали парковать не только на легальной стоянке, но и под мостом, занимая полосу, и возле автобусных остановок. Таксистов, ставящих свои машины возле остановок, периодически «гоняет» автоинспекция, а под мостом они стоят постоянно. У зеленоградских такси даже есть отдельная услуга — машина от Крюковской площади.

На жалобы на засилье машин префектура направляет обращения в ГИБДД с просьбой взять Крюковскую площадь на особый контроль. Так, в феврале этого года автоинспекция нашла 12 автомобилей, припаркованных у знака «Остановка запрещена», возбуждены административные дела, 7 машин эвакуаторы отвезли на штрафстоянки. Но таксисты продолжают ставить свои машины, где им удобно.

При реорганизации движения на Крюковской площади не учли еще одну проблему — где высаживать пассажира автомобиля. Делать это в зоне высадки и посадки в автобусы нельзя, остаются только островки безопасности в центре площади или тротуар под мостом. В любом случае вышедший из машины человек должен пересечь площадь, рискуя попасть под автобус.

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