Изменение схемы движения на пересечении Панфиловского проспекта, Солнечной аллеи и улицы Гоголя, предложенное зеленоградской автоинспекцией, одобрено окружной комиссией по безопасности дорожного движения. Цель — разгрузить перекресток и сделать его более безопасным.

ГИБДД обосновало свое предложение исследованиями городского «Центра организации дорожного движения», специалисты которого занимались моделированием транспортных потоков на этом перекрестке. Теперь изменения должен одобрить департамент транспорта, поэтому каких-либо сроков реализации планов в протоколе комиссии нет. В случае положительного решения Дептранса на перекрестке возле станции Крюково изменят дорожную разметку, режим работы светофора и поставят новые знаки.

Ранее в зеленоградской автоинспекции сообщили, что после запрета поворота с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею движение транспорта на Крюковской площади вырастет на 9%, но сочли этот показатель незначительным. Более 70% участников опроса Zelenograd.ru не поддерживают эту инициативу. В частности, они опасаются, что вырастет поток транспорта при въезде под Крюковскую эстакаду, «хвост» из машин перекроет тот же перекресток.