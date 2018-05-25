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На улицу Юности добавят еще два «лежачих полицейских» 25.05.2018 ZELENOGRAD.RU

На улице «Юности» возле «зебры» к «Ведогонь-театру» до 15 ноября поставят два «лежачих полицейских». А въезд к театру по пешеходному переходу закрыли от машин вазонами.

Нерегулируемый пешеходный переход расположен на улице Юности прямо напротив театра, между ним и лесопарком. Решение об установке возле «зебры» двух искусственных неровностей (ИН) приняли еще в 2014 году на городской комиссии. Работы возложили на «Автомобильные дороги ЗелАО», но организация почему-то их не выполнила. Теперь ИН поставит управа: выделена 281 тысяча рублей из средств стимулирования — это деньги, полученные управой от собранных штрафов и налогов, которые можно использовать для благоустройства. «Лежачие полицейские» установят на переходе до 15 ноября, сообщили Zelenograd.ru в управе района Савелки.

На этой «зебре» неоднократно сбивали пешеходов. Последний случай наезда был в 2016 году: женщина переходила дорогу из из пятого микрорайона в третий. Пострадавшая сломала руку.

Рядом, в местном проезде 5 микрорайона, машины заезжали на площадь возле театра прямо через «зебру». Полусферы, которые то ставили, то убирали, были бесполезны — их просто сдвигали. Теперь управа поставила возле перехода, со стороны площади, массивные вазоны, препятствующие проезду. Это временная мера, отметили в управе, до реконструкции площади у театра, где не разграничены зоны транспортного и пешеходного движения. Планируется выделить пешеходную зону, устроить въезд на площадь и парковочные места, но когда это будет, пока неизвестно.

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